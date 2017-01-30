Сахалинские пограничники решили использовать опыт наважьей путины

Агентство по рыболовству Сахалинской области и Дальневосточный аукционный рыбный дом подписали соглашение о сотрудничестве. Властям региона и организаторам электронных торгов предстоит совместно развивать биржевую торговлю рыбо- и морепродуктами, в том числе на экспорт.

В этом году на наважьей путине решили опробовать особый режим промысла в 6-мильной зоне 12 компаний Сахалинской области, рассказали в администрации региона.

Власти Приморского края пригласили бизнес на аукционы по реализации сахалинской наваги-ворошенки. Электронные торги пройдут в январе на площадке Биржи «Санкт-Петербург». Свежемороженая рыба будет выставляться по цене производителя – 70 рублей за килограмм.

Минсельхоз предложил виды водных биоресурсов для выделения инвестиционных квот – как заявили в ведомстве, это наиболее привлекательные для потенциальных инвесторов виды водных биоресурсов.

В этом году работу судов, ведущих промысел наваги на Восточном Сахалине, задержала сложная ледовая обстановка. Несколько дней прошлось ждать благоприятных погодных условий.

По данным на 30 января, вылов наваги в Восточно-Сахалинской подзоне составил 4422 тонны. В нынешнем году рыбакам пришлось работать в непростой ледовой обстановке, отмечают в областной ассоциации.

Стратегию развития судостроения скорректируют Минпромторг утвердил План по разработке и актуализации стратегий развития отраслей промышленности на 2017-2018 гг. Ожидается, что в следующем году обновленные документы появятся и в сфере судостроения.

Европа начала год с новыми запретами по выбросам Для судов Евросоюза продолжается переходный период по искоренению выбрасывания прилова в море. В 2017 г. под новые правила попадут промыслы в Средиземном и Черном морях.

Мурманские рыбаки поставили задачи руководству ВАРПЭ 3 февраля президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев встретился в Мурманске с правлением Союза рыбопромышленников Севера и руководителями предприятий-членов отраслевого объединения.

Вопросы рыбного рынка вновь подняли во Владивостоке В столице Приморья представили план рыбного рынка на Корабельной набережной. Однако отмечается, что для строительства требуются изменения в генеральный план города, которые утвердят только в четвертом квартале.

Президенту доложили об успехах камчатских рыбаков На встрече с Владимиром Путиным губернатор Камчатского края Владимир Илюхин рассказал о достижениях рыбной отрасли региона, успешной лососевой путине и активном развитии береговых заводов.

За коренными жителями Чукотки закрепят промысловые угодья В Чукотском автономном округе ведется работа по формированию территорий традиционного природопользования. В них будут включены участки, на которых обычно ведут рыбалку и охоту КМНС.

Татарстан займется рыбоводными участками В Республике Татарстан фактически не ведется работа по формированию участков для аквакультуры. Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов отметил, что необходимо активизировать работу комиссии по формированию РВУ и запустить заявочную кампанию.

Рыбалка в заповедном месте довела до суда Прокуратура Сахалинской области направила в суд уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в незаконной добыче горбуши в Поронайском государственном заповеднике. По данным следствия, ущерб превысил 700 тыс. рублей.

Насущные вопросы аквакультуры обсудят в столице Конгресс «Правовое регулирование аквакультуры в России - 2017» пройдет в Москве 14 марта. Особое внимание уделят поправкам к закону о рыболовстве и законопроекту о любительской рыбалке, а также изменениям условий пользования рыбоводными участками.