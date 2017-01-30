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Лов наваги на Восточном Сахалине

Сахалинские пограничники решили использовать опыт наважьей путины

Благодаря разъяснениям и профилактике в период судового промысла наваги удалось не допустить массовых нарушений правил рыболовства, заявили в пограничном управлении по Сахалинской области.

Инспекторский состав ПУ ФСБ России по Сахалинской области в период наважьей путины провел порядка 300 контрольно-проверочных мероприятий. В результате разъяснительной работы и профилактики удалось исключить массовые нарушения правил рыболовства, сообщили Fishnews в пресс-службе пограничного управления.

«На совещании, проведенном с рыбопромышленниками, достигнуто единое понимание требований законодательства, регламентирующего деятельность пользователя водными биологическими ресурсами. Возможные проблемные вопросы разъяснены до момента возникновения обстоятельств, квалифицирующих их в качестве состава правонарушения. Надлежащая система государственного контроля позволила осуществлять бесперебойный промысловый процесс», - заявили в ПУ.

Положительный опыт контроля, наработанный на наважьей путине, планируется применять в период добычи минтая, лососей, сайры.

Fishnews


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