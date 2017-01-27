Суда завершают лов наваги на Восточном Сахалине

27 января 2017 года
В текущем году ученые рекомендуют освоить на Дальнем Востоке почти 46,5 тыс. тонн крабов-стригунов (прогноз на 2016 г. составил 41,5 тыс. тонн). Из общего объема 25,7 тыс. тонн приходится на стригуна опилио.
26 января 2017 года
Быстрое образование льда и дальнейшее понижение температуры в районе промысла могут серьезно осложнить работу судов на минтае и сельди. Росрыболовство ускорит отправку в Охотское море дополнительного спасательного судна «Суворовец».
25 января 2017 года
В Южно-Сахалинске прошел пресс-завтрак, на котором общественности представили результаты благотворительной деятельности областных компаний рыбной отрасли – учредителей фонда «Родные острова». На реализацию различных проектов в 2016 г. было направлено более 60 млн рублей.
23 января 2017 года
В первом квартале 2017 г. через аукционы планируется распределить 54 рыбоводных участка на Дальнем Востоке. Более половины акваторий предназначено для использования под марикультуру.
31 января вступит в силу приказ об ограничении до конца года добычи сельди в Восточно-Сахалинской подзоне. Запрещается промысел разноглубинными, пелагическими, донными тралами и снюрреводами.
18 января 2017 года
Статистика добычи тихоокеанской сельди в Восточно-Сахалинской подзоне потребовала особого внимания на заседании штаба охотоморской путины. Анализ работы флота показал, что повторяется ситуация 2016 г. с подменой промысловых районов.
30 января 2017 года
В тестирование электронно-промыслового журнала активно включилось ООО «Интеррыбфлот». Разработчикам удалось значительно улучшить программу, однако проблемы еще есть, отмечает специалист компании Сергей Суханов.
Среди значимых результатов прошлого года вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена Януш назвала исключение требования о согласовании формирования рыбоводных участков площадью более 300 га, изменения методики определения объема объектов аквакультуры, интерактивную карту РВУ.
ВАРПЭ обратилась к председателю коллегии ЕЭК Тиграну Саркисяну и первому вице-премьеру российского правительства Игорю Шувалову с просьбой ускорить публикацию официального текста техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
Государственная Дума отклонила в первом чтении проект закона об охране Ладожского и Онежского озер. Документ недостаточно проработан, отметил Комитет ГД по экологии и охране окружающей среды.
Продолжается процесс объединения в единую структуру государственных рыборазводных заводов. В январе произошла реорганизация ФГБУ «Байкалрыбвод» в Байкальский филиал Главрыбвода.
Глава Минсельхоза Александр Ткачев провел встречу с руководителем ВАРПЭ Германом Зверевым. Министр отметил успехи рыбаков и выразил заинтересованность в эффективном взаимодействии с ассоциацией.
Правительство РФ утвердило обновленный перечень продукции, производство и переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители. Документ учитывает переход на Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014.
В правила рыболовства для Байкальского бассейна внесли изменения: представители коренных малочисленных народов, если они рыбачат не на рыбопромысловом участке и без использования судов, смогут теперь реже представлять данные о вылове.
В Мурманской области реализуется проект по ликвидации несанкционированных свалок судов в Кольском заливе. Со дна предстоит поднять более 100 брошенных кораблей и других металлических конструкций.
27 января 2017 года
Соединенные Штаты, Исландия, Норвегия, Новая Зеландия и Российская Федерация оказались государствами «с самыми здоровыми системами управления рыбным хозяйством». Соответствующее исследование опубликовала Национальная академия наук США.