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Лов наваги на Восточном Сахалине

Суда завершают лов наваги на Восточном Сахалине

По данным на 30 января, вылов наваги в Восточно-Сахалинской подзоне составил 4422 тонны. В нынешнем году рыбакам пришлось работать в непростой ледовой обстановке, отмечают в областной ассоциации.

Напомним, что в январе на Восточном Сахалине предприятия традиционно осуществляют добычу наваги активным способом, на судах. Уже третий год наважий промысел ведется в рамках общего допустимого улова, в соответствии с долями квот, которые закреплены за пользователями. ОДУ на путину-2017 составил 5 211 тонн. Суда работают в парах, близнецовым тралом.

Сейчас промысел активным способом завершается, сообщил Fishnews заместитель председателя правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Александр Макаров. На 30 января выловлено 4422 тонны. «Думаю, сегодня или завтра мы доберем оставшиеся квоты и завершим работу», - рассказал зампредседателя АСРКС. Он отметил, что в нынешнюю путину суда вели промысел в непростых условиях: «В целом ледовая обстановка была в этом году намного сложнее, чем в предыдущие годы». Собеседник Fishnews также обратил внимание, что в этом году не осуществлялось традиционное научное сопровождение, что не позволяет объективно оценивать состояние популяции и может стать причиной снижения уловов.

Оставшиеся объемы будут осваиваться пассивным способ, вентерями, когда сформируется припай. «По результатам активного промысла мы видим, что навага уже практически отнерестилась и начинает спускаться в Долинский район», - обрисовал ситуацию Александр Макаров.

Fishnews

НазадМетки: ОДУнавагасахалин

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