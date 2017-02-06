За коренными жителями Чукотки закрепят промысловые угодья

06 февраля 2017 года
Минпромторг утвердил План по разработке и актуализации стратегий развития отраслей промышленности на 2017-2018 гг. Ожидается, что в следующем году обновленные документы появятся и в сфере судостроения.
Для судов Евросоюза продолжается переходный период по искоренению выбрасывания прилова в море. В 2017 г. под новые правила попадут промыслы в Средиземном и Черном морях.
3 февраля президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев встретился в Мурманске с правлением Союза рыбопромышленников Севера и руководителями предприятий-членов отраслевого объединения.
В столице Приморья представили план рыбного рынка на Корабельной набережной. Однако отмечается, что для строительства требуются изменения в генеральный план города, которые утвердят только в четвертом квартале.
На встрече с Владимиром Путиным губернатор Камчатского края Владимир Илюхин рассказал о достижениях рыбной отрасли региона, успешной лососевой путине и активном развитии береговых заводов.
Благодаря разъяснениям и профилактике в период судового промысла наваги удалось не допустить массовых нарушений правил рыболовства, заявили в пограничном управлении по Сахалинской области.
В Республике Татарстан фактически не ведется работа по формированию участков для аквакультуры. Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов отметил, что необходимо активизировать работу комиссии по формированию РВУ и запустить заявочную кампанию.
Прокуратура Сахалинской области направила в суд уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в незаконной добыче горбуши в Поронайском государственном заповеднике. По данным следствия, ущерб превысил 700 тыс. рублей.
03 февраля 2017 года
Конгресс «Правовое регулирование аквакультуры в России - 2017» пройдет в Москве 14 марта. Особое внимание уделят поправкам к закону о рыболовстве и законопроекту о любительской рыбалке, а также изменениям условий пользования рыбоводными участками.
Организаторы третьего Восточного экономического форума принимают предложения по тематическому наполнению деловой программы, а также организации и проведению мероприятий ВЭФ-2017.