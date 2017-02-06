06 февраля 2017 года

За коренными жителями Чукотки закрепят промысловые угодья

В Чукотском автономном округе ведется работа по формированию территорий традиционного природопользования. В них будут включены участки, на которых обычно ведут рыбалку и охоту КМНС.

В 2017 г. планируется разработать региональный законопроект о территориях традиционного природопользования, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации ЧАО.

По словам начальника Управления по делам коренных малочисленных народов Чукотки Елены Евтюховой, в регионе есть много мест, которые являются очень важными для коренного населения. Их собираются закреплять за местными жителями, чтобы КМНС могли вести охоту и традиционное рыболовство.

Ожидается, что в ближайшее время в управление поступит информация о таких местах природопользования.

Fishnews