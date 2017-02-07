07 февраля 2017 года

Крабов с «подфлажника» вернули в море

На Камчатке расследуется уголовное дело о незаконной добыче более 13 тыс. особей синего краба, найденных на борту судна-«подфлажника». Причиненный ущерб оценивается в сумму свыше 5,5 млн рублей.

Транспортный рефрижератор Virile был задержан 26 января в северной части Тихого океана. Пограничники обнаружили на борту почти 13,5 тыс. экземпляров синего краба в живом виде, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

Проверка показала, что капитан Virile промысловую и судовую документацию не оформлял, морские контрольные пункты при входе в исключительную экономзону РФ намеренно не пересекал, соответствующие уведомления и донесения в контролирующие органы не направлял.

Ущерб водным биоресурсам России оценивается более чем в 5,5 млн рублей. Весь краб выпущен в естественную среду обитания, судно препровождено пограничниками в Авачинскую бухту.

В отношении капитана, являющегося гражданином одной из стран ближнего зарубежья, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 253 УК РФ (разработка природных ресурсов исключительной экономзоны РФ без соответствующего разрешения). Ход и результаты расследования находятся на контроле природоохранной прокуратуры.

Fishnews