07 февраля 2017 года

Прожекторы помешали работе ТСК

В ЦСМС предупредили о возможных перебоях с передачей данных о позиционировании судов при использовании осветительного оборудования, не проходившего испытаний на электромагнитную совместимость.

По информации Центра мониторинга рыболовства и связи, в январе на судне, оборудованном терминалом «Гонец» АТ-МН-2.1, которое вело промысел в акватории Черного моря, были зафиксированы случаи потери данных о местоположении. Причиной неустойчивой работы судовой земной станции стали помехи по приемному тракту СЗС, генерируемые источниками питания светодиодных прожекторов типа CD050 и LЕ FL SMD LED5 50W CW. Прожекторы были установлены вблизи приемо-передающей антенны СЗС.

Представитель АО «Спутниковая система «Гонец» выполнил на судне диагностику с помощью штатного программного обеспечения, позволяющего оценивать помеховую обстановку. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФГБУ «ЦСМС», при включении прожекторов уровень помех возрастал на 20 дБм по отношению к допустимому уровню. Позднее этот вывод подтвердили результаты испытаний, проведенных изготовителем СЗС в лабораторных условиях.

В ЦСМС напомнили, что в соответствии с требованиями «Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов» светильники стационарные, прожекторы наружного освещения подлежат обязательному освидетельствованию с оформлением «Свидетельства о типовом одобрении». У светодиодных прожекторов типа CD050 и LE FL SMD LED5 50W CW свидетельство РМРС отсутствует, они не проходили испытания на электромагнитную совместимость. В связи с этим судовладельцам и представителям сервисныхорганизаций рекомендовано при установке СЗС проверять их работоспособность в условиях работы радиотехнических средств и осветительного оборудования судна.

Fishnews