07 февраля 2017 года

Дальневосточные и северные квоты выставляют на аукцион

Росрыболовство анонсировало аукцион по продаже квот на вылов в Дальневосточном, Северном бассейнах. Торги состоятся 16-17 марта. Среди лотов – доли квот на добычу трески, минтая, сельди, терпугов, пикши и др.

Федеральное агентство по рыболовству опубликовало информацию о проведении 16-17 марта 2017 г. аукциона по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства, а также для осуществления прибрежного рыболовства в отношении трансграничных видов рыб в Дальневосточном, Северном рыбохозяйственном бассейне и в районах действия международных договоров РФ в области рыболовства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в общей сложности будет разыграно 39 лотов.

Для промышленного рыболовства будут разыграны такие лоты, как камбалы Северо-Курильской зоны, Камчатско-Курильской, Петропавловско-Командорской, Карагинской и Западно-Камчатской подзон; навага в Западно-Камчатской подзоне; терпуги в Петропавловско-Командорской подзоне и Северо-Курильской зоне; треска в подзоне Приморье, Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах; минтай в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах; шипощек в Западно-Камчатской и Северо-Охотоморской подзонах.

В качестве лотов по прибрежному рыболовству предложены: сельдь в Западно-Сахалинской подзоне, камбалы в Западно-Камчатской подзоне, окунь морской в Северо-Курильской зоне, треска Западно-Камчатской и Западно-Сахалинской подзон, а также подзоны Приморье; минтай Петропавловско-Командорской, Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзон.

Также для «прибрежки» - пикша и треска в Баренцевом море.

Fishnews