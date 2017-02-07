Дальневосточные и северные квоты выставляют на аукцион

07 февраля 2017 года
Вопрос перевода объектов промысла из «неодуемых» в ОДУ и обратно до сих пор не имеет регламентированного решения. Позиция науки – в каждом случае подход должен быть индивидуальным, для долгой и безопасной эксплуатации ВБР, отмечает замдиректора ТИНРО-Центра Игорь Мельников.
С 7 по 9 февраля в Агадире (Марокко) специалисты российского и марокканского рыбохозяйственных институтов обсудят годовые итоги исследований в ИЭЗ королевства. Протокол, подписанный по итогам встречи, станет основой для прогноза возможного вылова в этой зоне.
06 февраля 2017 года
Продолжается прием заявок на участие в традиционном соревновании по подледной рыбалке «Сахалинский лед», которое состоится 24 февраля на реке Найба. В этом году будет увеличено количество парковочных мест и задействована более мощная звуковая аппаратура.
3 февраля президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев встретился в Мурманске с правлением Союза рыбопромышленников Севера и руководителями предприятий-членов отраслевого объединения.
Благодаря разъяснениям и профилактике в период судового промысла наваги удалось не допустить массовых нарушений правил рыболовства, заявили в пограничном управлении по Сахалинской области.
В Республике Татарстан фактически не ведется создание участков для аквакультуры. Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов отметил, что необходимо активизировать работу комиссии по формированию РВУ и запустить заявочную кампанию.
07 февраля 2017 года
В пошлом году через терминал «Сероглазка» на Камчатке прошло 30 тыс. тонн рыбной продукции. В этом году объемы перевалки планируется увеличить вдвое. Предполагается приступить к строительству холодильника и запустить в эксплуатацию новое крановое оборудование.
Сотрудники Биробиджанской таможни пресекли попытку вывоза в Китай в общей сложности почти 25 тонн пресноводной рыбы и лосося, не указанных в декларациях.
В январе компании Ямало-Ненецкого автономного округа освоили более 700 тонн рыбы, уровень 2016 г. превышен на 267 тонн. В основном ловят частиковые виды, активно в сети рыбаков идет щука.
Вопрос перевода объектов промысла из «неодуемых» в ОДУ и обратно до сих пор не имеет регламентированного решения. Позиция науки – в каждом случае подход должен быть индивидуальным, для долгой и безопасной эксплуатации ВБР, отмечает замдиректора ТИНРО-Центра Игорь Мельников.
С 7 по 9 февраля в Агадире (Марокко) специалисты российского и марокканского рыбохозяйственных институтов обсудят годовые итоги исследований в ИЭЗ королевства. Протокол, подписанный по итогам встречи, станет основой для прогноза возможного вылова в этой зоне.
6 февраля в Москве открылась 24-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2017». В тематическом салоне «Рыба и морепродукты» в этом году участвуют более 50 компаний из России и зарубежных стран.
В Сахалинской области разработан ряд инвестпроектов в сфере малого и среднего бизнеса, в том числе по созданию рыбоводных заводов. Для реализации предусмотрены серьезные меры поддержки, в частности, обнуление процентных ставок по кредитам.
В ЦСМС предупредили о возможных перебоях с передачей данных о позиционировании судов при использовании осветительного оборудования, не проходившего испытаний на электромагнитную совместимость.
На Камчатке расследуется уголовное дело о незаконной добыче более 13 тыс. особей синего краба, найденных на борту судна-«подфлажника». Причиненный ущерб оценивается в сумму свыше 5,5 млн рублей.
06 февраля 2017 года
Продолжается прием заявок на участие в традиционном соревновании по подледной рыбалке «Сахалинский лед», которое состоится 24 февраля на реке Найба. В этом году будет увеличено количество парковочных мест и задействована более мощная звуковая аппаратура.