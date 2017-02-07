07 февраля 2017 года

Рыбоводам Сахалинской области помогут открыть новые заводы

В Сахалинской области разработан ряд инвестпроектов в сфере малого и среднего бизнеса, в том числе по созданию рыбоводных заводов. Для реализации предусмотрены серьезные меры поддержки, в частности, обнуление процентных ставок по кредитам.

Вопросы поддержки предпринимателей Сахалинской области губернатор Олег Кожемяко обсудил на видеоконференции с главами районов. Несколько месяцев назад руководители муниципальных образований получили задание – предложить инвестиционные проекты в сфере малого и среднего бизнеса. Приоритет отдан рыбохозяйственному комплексу, сельскому хозяйству, туризму, обрабатывающим производствам, потребительскому рынку. Чтобы поддержать эти проекты, областные власти зарезервировали в бюджете средства – 1,9 млрд рублей.

Около года назад с мэрами по решению Олега Кожемяко были заключены так называемые эффективные контракты. Они позволяют оценить работу главы города - по достижению целевых показателей. Во внимание обязательно принимается, в частности, реализация инвестиционных проектов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, в списке представленных начинаний - ряд рыбоводных заводов. На проекты в рыбной отрасли требуется, согласно заявкам, выделить из областного бюджета 318 млн рублей.

Для разработанных инвестпроектов предусмотрены серьезные меры поддержки. Среди них, например, субсидии на технологическое присоединение к энергетической и инженерной инфраструктуре, на приобретение оборудования. В ходе совещания некоторые меры поддержки, включенные в перечень, были существенно дополнены.

По поручению губернатора процентная ставка по инвестиционным кредитам была обнулена. Ее в полном объеме выплатит банку вместо предпринимателя областной бюджет. Региональная казна возьмет на себя и часть платежей за закупленное в лизинг производственное оборудование.

Напомним, что помимо этих мер финансовой поддержки в Сахалинской области действуют льготы по налогам на прибыль и на имущество для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток, а также для ряда субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в приоритетных отраслях региональной экономики.

«Финансовые резервы для поддержки инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях у нас есть, - сказал Олег Кожемяко главам муниципалитетов. – Работайте с предпринимателями, помогайте с подготовкой проектов. Мы будем рассматривать их, исходя из того, что нам необходимо стимулировать деловую активность не только в приоритетных отраслях, но и во всех муниципальных образованиях».

Fishnews