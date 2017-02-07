07 февраля 2017 года

Ученые рассмотрят перспективы промысла в водах Марокко

С 7 по 9 февраля в Агадире (Марокко) специалисты российского и марокканского рыбохозяйственных институтов обсудят годовые итоги исследований в ИЭЗ королевства. Протокол, подписанный по итогам встречи, станет основой для прогноза возможного вылова в этой зоне.

В заседании совместной рабочей группы будут участвовать представители Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Национального института рыбохозяйственных исследований Марокко. Планируется обсудить результаты экспедиции научно-исследовательского судна К-1704 «Атлантида» в исключительной экономзоне королевства (рейс проходил с 22 октября по 8 декабря прошлого года). Кроме того, ученые собираются рассмотреть материалы наблюдений на российских промысловых судах в рыболовной зоне Марокко.

Встреча проводится в рамках реализации межправительственного соглашения о сотрудничества в области морского рыболовства от 15 марта 2016 г., а также в соответствии с протоколом первой сессии российско-марокканской комиссии по рыболовству от 6 апреля прошлого года.

По итогам заседания ученые подпишут протокол, который послужит основой для прогноза возможного вылова в районе Центрально-Восточной Атлантики. Этот документ будет использован в ходе переговоров об условиях работы российского флота в атлантической рыболовной зоне Марокко, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Кроме того, ученые планируют выработать единое мнение о состоянии запасов мелких пелагических рыб в исследуемой зоне.

Марокканская сторона придает особое значение научно-техническому сотрудничеству, одно из основных направлений которого - выработка мер по сохранению и рациональному использованию морских живых ресурсов. С этой целью проводятся исследования на судах АтлантНИРО, в рамках программ, разрабатываемых специалистами двух стран.

Fishnews