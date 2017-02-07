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Заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ

Вывод из ОДУ – вопрос без универсального решения

Вопрос перевода объектов промысла из «неодуемых» в ОДУ и обратно до сих пор не имеет регламентированного решения. Позиция науки – в каждом случае подход должен быть индивидуальным, для долгой и безопасной эксплуатации ВБР, отмечает замдиректора ТИНРО-Центра Игорь Мельников.

«Одуемые» объекты разделены по долям, жестко закрепленным за предприятиями в виде процента от общего допустимого улова, который ежегодно определяется на основании результатов исследований отраслевых НИИ. Перевод промыслового объекта в другой режим эксплуатации – в возможный вылов (ВВ) – позволяет предприятиям, которые не имели квот на данный объект в данном районе промысла, приступить к его полноценному вылову. В результате, как правило, если такой объект достаточно ценный с промысловой точки зрения, то в режиме ВВ его освоение увеличивается.

Вместе с тем с повышением интереса к объекту растет и опасность перелова.

«Тут мы действительно попадаем в вилку. Такая ситуация, например, получилась с гижигинско-камчатской сельдью в Охотском море, - рассказал в интервью Fishnews заместитель генерального директора ТИНРО-Центра Игорь Мельников. - Пока этот объект был в ОДУ, предприятия, имеющие доли квот, практически его не ловили. Но уже через год после того, как мы ввели эту сельдь в ВВ, ее начали перелавливать: сказалось подключение к промыслу новых пользователей и резко возросший интерес к объекту».

Ученые приняли решение не возвращать сельдь в ОДУ, чтобы не допустить повторения предыдущей ситуации, а нашли индивидуальное для этого промыслового объекта решение. «В данном случае мы поступили иначе: не стали трогать сельдь, а пошли через изменение правил рыболовства, а именно сроков промысла. В результате последние пару лет с этим запасом уже не возникает серьезных проблем, и гижигинско-камчатская сельдь в Охотском море спокойно осваивается в рамках ВВ». Это, по словам Игоря Мельникова, один из примеров, подтверждающих тот факт, что выделить набор каких-то четких критериев для отнесения вида к ОДУ или ВВ на данный момент практически невозможно.

Однако в последние годы велась разработка концепции методики перевода объектов из «одируемых» в «неодируемые». Но в ходе работы стало понятно, что появиться подобному документу будет очень сложно: «Слишком у нас много разных объектов промысла, - отмечает Игорь Мельников. – В том числе есть и такие, которые осваиваются меньше чем наполовину, но их просто нельзя переводить в ОДУ».

«Поэтому позиция науки в этом вопросе проста: подход должен быть индивидуальным, - отмечает представитель ТИНРО-Центра. - По каждому объекту в случае перевода из ОДУ в возможный вылов мы должны принимать отдельное решение, сопровождая его соответствующими изменениями в правила рыболовства, которые будут исключать перелов. В этом случае любой объект можно довольно долго и безопасно эксплуатировать в рамках ВВ. Положительный пример с гижигинско-камчатской сельдью это подтверждает.

Часто в последние годы поднимается и вопрос выведения минтая подзоны Приморье из списка объектов, для которых определяется общий допустимый улов. Приводятся доводы за и против, но окончательного решения до сих пор не принято. В данном случае, по мнению ученого, на принятие решения влияют как особенности самого объекта, так и его эксплуатации в регионе.

В целом, по словам Игоря Мельникова, изучение данного вопроса в комплексе позволяет ученым заключить, что при выведении из ОДУ минтаю подзоны Приморье в принципе не может быть нанесен ущерб. «Во-первых, просто некому наносить – очень мало подходящего флота, и, во-вторых, специфика этого объекта показывает, что мы вполне можем регулировать его промысел и в рамках ВВ», - полагает замдиректора ТИНРО-Центра.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: ОДУминтай

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