07 февраля 2017 года

Таможенники не дали лишней рыбе «уплыть» в Поднебесную

Сотрудники Биробиджанской таможни пресекли попытку вывоза в Китай в общей сложности почти 25 тонн пресноводной рыбы и лосося, не указанных в декларациях.

Правонарушения выявлены в пункте пропуска Нижнеленинское Амурзетского таможенного поста. По двум декларациям на товары экспортер направлял в Китай свыше 40 тонн мороженой пресноводной рыбы разных видов, а также соленую кету. Однако досмотр показал, что на самом деле рыбы вывозится больше, чем заявлено по обеим декларациям, кроме того, экспортируются виды, сведения о которых не указаны.

В первом случае было «скрыто» почти 10 тонн рыбы, во втором - на пять тонн больше, сообщили Fishnews в пресс-службе Биробиджанской таможни. По данным ведомства, нелегально вывозились судак, щука, сиг, ленок, верхогляд, сазан, таймень, косатка-скрипун, конек, кета, жерех, а также, предположительно, желтощек. При этом вес каждой партии составлял от 7,5 кг до 6 тонн.

Ориентировочно вся незаявленная рыба оценена более чем в 2 млн рублей. Ее точную стоимость определит товароведческая экспертиза.

Возбуждены три дела об административных правонарушениях. Одно - в отношении перевозчика по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ (сообщение недостоверных сведений о товарах при убытии с таможенной территории ЕАЭС путем представления недействительных документов). Два дела возбуждены в отношении участника внешнеэкономической деятельности по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).

В таможне проводятся процессуальные действия, на рыбу наложен арест. Нарушителям грозит административный штраф с возможной конфискацией товара.

Fishnews