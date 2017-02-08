08 февраля 2017 года

Иркутская область работает над восстановлением популяции омуля

В третьем квартале 2017 г. минсельхоз Иркутской области планирует выпустить в Братское водохранилище 320 тыс. штук подращенной молоди байкальского омуля. В настоящее время ведомство определяется с подрядчиком.

Для осуществления промышленного рыболовства на Байкале в 2017 г. Иркутской области выделено 61,2 тонны омуля – это в три раза меньше, чем в прошлом году. Доли квот распределены между 25 пользователями из Приангарья.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, в настоящее время региональное министерство сельского хозяйства работает над вопросами восстановления популяции байкальского омуля. Конкурсная документация уже подготовлена, следующим шагом станет проведение торгов по определению подрядчика по выпуску подращенной молоди омуля в Братское водохранилище. В общей сложности в третьем квартале планируется выпустить 320 тыс. экземпляров молоди.

Напомним, что для решения задач по восстановлению запасов эндемика правительство Иркутской области разработало изменения в проект программы по сохранению омуля в озере Байкал и впадающих в него реках на 2017 - 2019 гг. В комплекс предусмотренных мероприятий было предложено включить зарыбление Братского и Усть-Илимского водохранилищ. По мнению ученых, выпускаться должна северобайкальская (прибрежная) популяция омуля: ее биологические особенности наиболее соответствуют характеристикам осваиваемых водоемов.

Программа по сохранению омуля разрабатывается Росрыболовством в рамках поручения президента, которое касается мероприятий по восстановлению запасов биоресурса, в том числе путем увеличения его искусственного воспроизводства.

В ближайшее время правительство Иркутской области планирует провести слушания с участием представителей муниципальных образований, научных учреждений и бизнеса по определению подходов к работам по воспроизводству байкальского омуля.

Fishnews