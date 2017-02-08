08 февраля 2017 года

В правила рыболовства внесут поправки по КМНС

Вступили в силу изменения правил рыболовства для Байкальского бассейна: теперь представители КМНС, если они работают не на рыбопромысловом участке и без использования судов, смогут реже отчитываться о вылове. Такие поправки планируется распространить и на другие бассейны.

Напомним, что приказом Минсельхоза от 20 декабря 2016 г. № 574 внесены изменения в правила рыболовства для Байкальского бассейна. Ранее лица из числа КМНС и их общины, ведущие лов без использования рыбопромысловых судов и не на РПУ, должны были представлять в теруправления Росрыболовства сведения о добыче ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. По новым правилам, подача отчетности будет осуществляться ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

Такая мера должна облегчить отчетность и снять излишние административные барьеры при осуществлении традиционного рыболовства, заявили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В ведомстве сообщили, что такие же изменения в порядок отчетности для КМНС планируется внести в правила рыболовства для Дальневосточного, Северного, Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского рыбохозяйственных бассейнов.

Fishnews