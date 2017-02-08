В правила рыболовства внесут поправки по КМНС

08 февраля 2017 года
ЦСМС подготовит и представит в Росрыболовство методические рекомендации по опломбировке оборудования, входящего в состав технических средств контроля. Завершить эту работу планируется до 15 апреля.
Посол Исландии в России на встрече с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым рассказала, что компании островного государства изучают возможности совместных проектов в отрасли. Руководитель ведомства пригласил зарубежных представителей на рыбный форум в Петербурге.
В третьем квартале 2017 г. минсельхоз Иркутской области планирует выпустить в Братское водохранилище 320 тыс. штук подращенной молоди байкальского омуля. В настоящее время ведомство определяется с подрядчиком.
07 февраля 2017 года
С 7 по 9 февраля в Агадире (Марокко) специалисты российского и марокканского рыбохозяйственных институтов обсудят годовые итоги исследований в ИЭЗ королевства. Протокол, подписанный по итогам встречи, станет основой для прогноза возможного вылова в этой зоне.
Росрыболовство анонсировало аукцион по продаже квот на вылов в Дальневосточном, Северном бассейнах. Торги состоятся 16-17 марта. Среди лотов – доли квот на добычу трески, минтая, сельди, терпугов, пикши и др.
06 февраля 2017 года
Продолжается прием заявок на участие в традиционном соревновании по подледной рыбалке «Сахалинский лед», которое состоится 24 февраля на реке Найба. В этом году будет увеличено количество парковочных мест и задействована более мощная звуковая аппаратура.
08 февраля 2017 года
ЦСМС подготовит и представит в Росрыболовство методические рекомендации по опломбировке оборудования, входящего в состав технических средств контроля. Завершить эту работу планируется до 15 апреля.
Внесены изменения в перечень градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций, которые имеют право пользоваться пониженной ставкой сбора за пользование водными биоресурсами.
Посол Исландии в России на встрече с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым рассказала, что компании островного государства изучают возможности совместных проектов в отрасли. Руководитель ведомства пригласил зарубежных представителей на рыбный форум в Петербурге.
В Унской губе (Архангельская область) инспекторы Кенозерского нацпарка спасли из незаконно установленных сетевых ловушек более 4 тыс. экземпляров нерестовой наваги. Предотвращенный ущерб составил около 250 тыс. рублей.
В третьем квартале 2017 г. минсельхоз Иркутской области планирует выпустить в Братское водохранилище 320 тыс. штук подращенной молоди байкальского омуля. В настоящее время ведомство определяется с подрядчиком.
В Краснодарском крае в ближайшее время разработают план сохранения Суджукской лагуны. Если не принять немедленных мер, уникальный водоем - место нереста и нагула молоди черноморских рыб - за несколько лет может превратиться в болото, отмечают в АзНИИРХ.
07 февраля 2017 года
В пошлом году через терминал «Сероглазка» на Камчатке прошло 30 тыс. тонн рыбной продукции. В этом году объемы перевалки планируется увеличить вдвое. Предполагается приступить к строительству холодильника и запустить в эксплуатацию новое крановое оборудование.
Сотрудники Биробиджанской таможни пресекли попытку вывоза в Китай в общей сложности почти 25 тонн пресноводной рыбы и лосося, не указанных в декларациях.
В январе компании Ямало-Ненецкого автономного округа освоили более 700 тонн рыбы, уровень 2016 г. превышен на 267 тонн. В основном ловят частиковые виды, активно в сети рыбаков идет щука.
Вопрос перевода объектов промысла из «неодуемых» в ОДУ и обратно до сих пор не имеет регламентированного решения. Позиция науки – в каждом случае подход должен быть индивидуальным, для долгой и безопасной эксплуатации ВБР, отмечает замдиректора ТИНРО-Центра Игорь Мельников.