08 февраля 2017 года

Правительство дополнило список предприятий для 15% ставки сбора за вылов

Внесены изменения в перечень градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций, которые имеют право пользоваться пониженной ставкой сбора за пользование водными биоресурсами.

Официально опубликовано постановление Правительства от 2 февраля 2017 г. № 127. Как сообщает корреспондент Fishnews, вносятся изменения в перечень градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, которым предоставлено право применения пониженной ставки сбора за пользование водными биоресурсами.

Список дополнен предприятиями в Камчатском, Хабаровском краях, Карелии, Сахалинской области, Ямало-Ненецком автономном округе.

Напомним, что сейчас согласно Налоговому кодексу ставки сбора для градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, включенных в специальный перечень, устанавливаются в размере 15% от нормативных. При этом предусмотрен ряд критериев для признания организации попадающей под эту категорию – к составу дохода от реализации товаров, численности работников и т.д. Перечень утвержден постановлением Правительства от 3 сентября 2004 г. № 452.

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