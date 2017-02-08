08 февраля 2017 года

Рыбаки готовятся к европейскому смотру

На крупнейшей европейской выставке Seafood Expo Global / Processing Global российские производители рыбы и морепродуктов вновь будут участвовать в формате национального павильона. Состав делегации вырастет почти вдвое – в Брюсселе продукцию представят 19 отечественных компаний.

С 25 по 27 апреля в Брюсселе традиционно пройдет крупнейшая выставка морепродуктов и оборудования для рыбопереработки Seafood Expo Global / Processing Global 2017. Национальный стенд Российской Федерации общей площадью 1000 кв. м объединит представительства 19 ведущих предприятий-экспортеров. В их числе «Южно-Курильский рыбокомбинат», Ocean Trawlers, ГК «ФОР», ГК «Ф.Э.С.Т», РК «Восток-1», «Находкинская база активного морского рыболовства», «Витязь-Авто», «Русская рыбопромышленная компания», «Сигма Марин Технолоджи», «Архангельский траловый флот» и другие.

Посетители стенда смогут увидеть интерактивные презентации компаний, лучшие производственные практики, ознакомиться с ассортиментом рыбы и морепродуктов, получить информацию о российской рыбной отрасли и перспективах ее развития. Как рассказали Fishnews в Expo Solution Group, в настоящее время завершается подготовка деловой программы для российских участников выставки.

На площадке Seafood Expo Global / Processing Global планируется провести серию встреч с официальными лицами Еврокомиссии ЕС, главами национальных делегаций других стран и международных организаций в области рыболовства и аквакультуры. Прорабатывается возможность совместного круглого стола с представителями зарубежного ретейла, фастфуда и HoReCa по обмену опытом в организации поставок свежей рыбы и торговли.

Напомним, год назад экспозиция российских рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий в Брюсселе, объединенных под эгидой Федерального агентства по рыболовству, насчитывала десять участников. По итогам выставки были достигнуты соглашения по поставкам рыбной продукции и по закупкам технологического оборудования.

«Вектор выбран абсолютно правильно, – считает генеральный директор Expo Solution Group Иван Фетисов. – Если раньше наши рыбопромышленники участвовали в Брюсселе по одному и были практически незаметны, то под российским флагом они смогли заявить о себе в полный голос. Наше коллективное участие сразу заметили, в том числе зарубежные конкуренты, в глазах которых мы сразу стали возмутителями спокойствия».

Fishnews