10 февраля 2017 года

Все сервисы ОСМ будут доступны на одном сайте

ФГБУ «ЦСМС» работает над созданием интернет-портала Отраслевой системы мониторинга, который объединит все сетевые ресурсы в составе ОСМ. Универсальный личный кабинет должен стать единой точкой доступа к услугам и сервисам.

Планируется, что для пользователя будет доступно отображение статуса предоставления услуг в реальном времени, сохранение документов в электронной форме. Закрытые личные кабинеты помогут ускорить оказание услуг, упрощая взаимодействие между заказчиком и исполнителем, сообщили Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи. Ожидается, что в результате будет сокращен бумажный документооборот и снижена нагрузка на обслуживающие подразделения.

В ЦСМС отметили, что технология личных кабинетов обеспечивает полноценную возможность предоставления различных видов тематических услуг и сервисов отдельным группам аудитории портала - рыбохозяйственным субъектам, ученым, гражданам, федеральным органам исполнительной власти.

Работы проводятся в три этапа, первый завершен в январе. В частности, разработана концепция портала для организации режима удаленного использования сервисов ОСМ, автоматизированы функции формирования запросов на получение услуг и отслеживания их статуса в реальном времени.

На втором этапе разрабатывается программное обеспечение для сбора статистической, оперативной отчетности и оказания информационных услуг. Планируется автоматизировать формирование запросов на получение услуг, организовать возможность внесения изменений в разрешения на вылов, получение из ОСМ выходных форм статистических отчетов, формируемых на основании предоставленных хозяйствующими субъектами данных. Также ведется работа по реализации функции подготовки статистической (по форме 1-П (рыба)) и оперативной (5- и 15-дневной) отчетности. Портал готовятся запустить в тестовую эксплуатацию в июне 2017 г.

Заключительным этапом станет доработка функционала личных кабинетов специалистов ЦСМС, центрального аппарата и территориальных подразделений Росрыболовства. Запуск в тестовую эксплуатацию всех возможностей портала запланирован на сентябрь будущего года. Ожидается, что с начала 2018 г. он будет запушен в промышленную эксплуатацию и станет доступным для всех пользователей.

Fishnews