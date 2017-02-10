10 февраля 2017 года

Выделение «традиционных» квот оптимизируют

Готовятся поправки в закон о рыболовстве, касающиеся распределения лимитов для коренных малочисленных народов. Изменения направлены, в частности, на оптимизацию процесса принятия решений о выделении квот и объемов вылова.

В Росрыболовстве обсудили изменения в законодательство о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. Поправки касаются распределения квот для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и предоставления в пользование ВБР для традиционного рыболовства. Видеоконференцию с территориальными управлениями и представителями регионов провел заместитель руководителя федерального агентства Василий Соколов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, предлагаемые изменения направлены на оптимизацию процесса принятия решений о выделении квот и объемов вылова. Также поправки должны повысить точность оценки эффективности использования ВБР и помочь в обосновании выделения объемов для традиционного рыболовства.

Представители субъектов РФ в целом одобрили поправки. Был высказан ряд предложений и замечаний для учета в дальнейшей работе над законопроектом.

Fishnews