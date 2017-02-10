Выделение «традиционных» квот оптимизируют

10 февраля 2017 года
Рыбоводные учреждения Росрыболовства в рамках госзаданий за 2016 г. выпустили в дикую природу 8,1 млрд штук водных биоресурсов, превысив плановые показатели на 5%. В этом году предполагается уделить большое внимание восстановлению омулевых заводов.
За 2016 г. предприятия Республики Крым и города федерального значения Севастополь произвели 418,68 тонны продукции товарной аквакультуры. Результат предыдущего года превышен в 2,1 раза.
ФГБУ «ЦСМС» работает над созданием интернет-портала Отраслевой системы мониторинга, который объединит все сетевые ресурсы в составе ОСМ. Универсальный личный кабинет должен стать единой точкой доступа к услугам и сервисам.
Перед судом предстанет житель чувашского города Алатырь, который дважды был уличен в незаконной добыче песка в водоохранной зоне и оба раза оказывал активное сопротивление инспектору рыбоохраны. В результате к административной статье прибавилась и уголовная – за избиение представителя власти.
Республика Карелия стала лидером по итогам 2016 г. по объемам производства продукции аквакультуры – свыше 21 тыс. тонн – среди регионов, входящих в зону ответственности Северо-Западного теруправления Росрыболовства.
09 февраля 2017 года
В правительстве Камчатского края обсудили перспективы развития портовой инфраструктуры региона. Большие планы связаны с созданием крупного транспортно-логистического центра – проектом, который реализует компания «Терминал «Сероглазка».
10 февраля 2017 года
Рыбоводные учреждения Росрыболовства в рамках госзаданий за 2016 г. выпустили в дикую природу 8,1 млрд штук водных биоресурсов, превысив плановые показатели на 5%. В этом году предполагается уделить большое внимание восстановлению омулевых заводов.
По предварительной оценке стоимость экспорта морепродуктов из Ирана в этом иранском календарном году, который завершится 20 марта, на 14% превысит прошлогодний и достигнет 400 млн долларов. Нынешний курс властей страны – на привлечение иностранных инвесторов в рыболовство.
За 2016 г. предприятия Республики Крым и города федерального значения Севастополь произвели 418,68 тонны продукции товарной аквакультуры. Результат предыдущего года превышен в 2,1 раза.
ФГБУ «ЦСМС» работает над созданием интернет-портала Отраслевой системы мониторинга, который объединит все сетевые ресурсы в составе ОСМ. Универсальный личный кабинет должен стать единой точкой доступа к услугам и сервисам.
В январе на сайте regulation.gov.ru появилось уведомление о разработке поправок в сфере ветеринарии. Как рассказали в Минсельхозе, изменения будут касаться переноса срока перехода к электронной ветсертификации для товаров, на которые ветеринарно-сопроводительные документы пока можно не оформлять.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев утвержден сопредседателем экспертной рабочей группы Открытого правительства по санитарно-эпидемиологическому надзору.
Перед судом предстанет житель чувашского города Алатырь, который дважды был уличен в незаконной добыче песка в водоохранной зоне и оба раза оказывал активное сопротивление инспектору рыбоохраны. В результате к административной статье прибавилась и уголовная – за избиение представителя власти.
Республика Карелия стала лидером по итогам 2016 г. по объемам производства продукции аквакультуры – свыше 21 тыс. тонн – среди регионов, входящих в зону ответственности Северо-Западного теруправления Росрыболовства.
В Хабаровском крае полиция остановила колонну из трех автомашин, перевозившую примерно две тонны осетровых. Документы на продукцию владелец груза предоставить не смог.
09 февраля 2017 года
В правительстве Камчатского края обсудили перспективы развития портовой инфраструктуры региона. Большие планы связаны с созданием крупного транспортно-логистического центра – проектом, который реализует компания «Терминал «Сероглазка».