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Иран подсчитывает доходы от продажи морепродуктов

По предварительной оценке стоимость экспорта морепродуктов из Ирана в этом иранском календарном году, который завершится 20 марта, на 14% превысит прошлогодний и достигнет 400 млн долларов. Нынешний курс властей страны – на привлечение иностранных инвесторов в рыболовство.

По информации Иранской рыболовной организации, годом ранее общая стоимость экспорта морепродуктов составляла 350 млн долларов. Рост показателя в завершающемся году произойдет в том числе благодаря снятию с республики санкций в январе 2016 г.

Ранее глава организации Хасан Салехи заявлял, что общее производство морепродуктов в стране должно превысить 1 млн тонн по итогам года. Из них порядка 20 тыс. тонн придется на долю выращенной рыбы, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сейчас власти государства сосредоточены на привлечении иностранных инвесторов в рыболовную отрасль для увеличения доли иранских морепродуктов на мировом рынке. Только в прошлом году были проведены переговоры о сотрудничестве в области рыболовства с Францией, Румынией, Финляндией, Италией, КНР, Вьетнамом, Россией и Таиландом.

Хасан Салехи также отметил, что у страны есть возможность производить до 1 млн тонн рыбы в садках в акватории Каспийского моря, Персидского и Оманского заливов. Стоит отметить, что эта технология рыбоводства пришла в Иран сравнительно недавно.

Потребление рыбы на душу населения в Иране на сегодняшний день составляет всего 10 кг, что в два раза ниже, чем в среднем по миру, пишет Financial Tribune.

Fishnews

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