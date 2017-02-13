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Ветеринария: что нового?

Ветеринария: что нового?

Министерство сельского хозяйства продолжает выпускать приказы в сфере ветеринарии, а также готовит изменения закона.

Обширные изменения, внесенные летом 2015 года в закон о ветеринарии, потребовали принятия солидного количества правовых актов. Часть из них вышла в прошлом году – Fishnews подробно писал о тех документах, требования которых распространяются на рыбное хозяйство.

Однако впереди еще есть определенный фронт работы. Нормативно-правовое регулирование в сфере ветеринарии находится в ведении Министерства сельского хозяйства РФ. В пресс-службе Минсельхоза рассказали, что в настоящее время ведомству нужно разработать 19 ветеринарных правил по борьбе с 19 болезнями животных. Сейчас эти документы находятся на межведомственном согласовании. В общей сложности министерству предстоит подготовить ветеринарные правила по борьбе с каждой из 107 болезней животных, включенных в перечень, который утвержден приказом от 9 марта 2011 года № 62. В прошлом году на сайте regulation.gov.ru были размещены для обсуждения проекты ветправил по борьбе с аэромонозом лососевых и карповых рыб, бранхиомикозом, цестодозами карповых. В перечень заразных и иных болезней животных, утвержденный Минсельхозом, входят и другие заболевания рыб – весенняя виремия карпов, гиродактилез лососевых, карповых и т.д.

По закону, животные (за исключением диких, находящихся в состоянии естественной свободы, в том числе животных, относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономзоны РФ) подлежат индивидуальной или групповой идентификации и учету. Предполагается, что это поможет предотвращать распространение заразных болезней, а также выявлять источники и пути распространения возбудителей таких заболеваний.

Утвержден перечень видов животных, подлежащих идентификации и учету. В список вошли в том числе рыбы и другие водные животные. Порядок идентификации и учета, перечень необходимых сведений, порядок их предоставления должны быть установлены специальными ветеринарными правилами. В прошлом году Минсельхоз предложил проект такого документа. Под идентификацией подразумевалось, что животному или группе животных присваивается уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер, который сохраняется в Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) в области ветеринарии.

Однако тут вновь потребуются законодательные изменения. В законе о ветеринарии не определены органы, осуществляющие идентификацию, поэтому необходимо внести поправки. Эти изменения предусмотрены в проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения ветеринарной безопасности», рассказали в пресс-службе аграрного ведомства.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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