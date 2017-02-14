14 февраля 2017 года

Вьетнамскую креветку не пускают на рынок Австралии

Министр промышленности и торговли Вьетнама Тран Туан Ань попросил профильные министерства Австралии снять ограничение на поставки креветки из азиатской республики. По словам чиновника, запрет негативно сказывается на вьетнамской креветочной индустрии.

7 января 2017 года австралийское министерство сельского хозяйства и природных ресурсов объявило о приостановке импорта крупной креветки и сырой чищенной креветки из азиатских стран из-за опасности распространения синдрома белых точек. Запрет вступил в силу 9 января и должен продлиться шесть месяцев, пишет The Hanoitimes.

Все партии креветки, отправленные после этой даты, были уничтожены или реэкспортированы. Остальная импортная креветка подверглась строгой проверке.

Сразу после введения запрета вьетнамское министерство промышленности и торговли начало тесное сотрудничество с Ассоциацией импортеров морепродуктов Австралии. Они хотят совместно донести свою обеспокоенность сложившейся ситуацией до австралийского правительства, сообщает корреспондент Fishnews.

10 февраля замминистра промышленности и торговли Вьетнама Тран Куок Хань рассказал австралийскому послу Крэйгу Читтику о серьезных убытках, вызванных запретом. Представитель министерства призвал австралийское правительство рассмотреть альтернативные меры для отмены эмбарго, которое оказывает негативное влияние на развитие двусторонних торговых отношений.

Также в министерство торговли и министерство сельского хозяйства Австралии были направлены письма за подписью главы Минпромторга Вьетнама Тран Туан Аня с просьбой отменить введенный запрет.

В зарубежных СМИ высказываются предположения, что настойчивость вьетнамской стороны уже принесла плоды: правительство Австралии анонсировало ослабление режима запрета на импорт креветки. По информации портала DTiNews, в министерстве сельского хозяйства заявили о снятии запрета на импорт сушеной крупной креветки и продуктов из креветки: наживки, кормов для аквариумных рыбок и аквакультуры и т.д.

Fishnews