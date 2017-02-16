16 февраля 2017 года

Рыбные реки защитят от автотранспорта

В Тюменской области в водоохранных зонах 13 рек рыбохозяйственного значения выявлены грунтовые дороги. В ближайшее время их предстоит заасфальтировать, либо закрыть.

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о водоохранных зонах. Для получения объективных данных использовались материалы космической съемки.

В результате было установлено, что на территории 12 муниципальных образований нарушается водное законодательство. Согласно статье 65 Водного кодекса РФ движение транспортных средств в границах водоохранных зон допускается только по дорогам, имеющим твердое покрытие. Однако грунтовые дороги (общей длиной 76 км) обнаружены в водоохранных зонах рек Агитка, Ашлык, Балда, Вагай, Демьянка, Емуртла, Иртыш, Исеть, Ишим, Красносяр, Тобол, Тура и Пышма, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Все эти реки имеют рыбохозяйственное значение, а десять из них к тому же служат миграционными путями к нерестилищам. Движение автомашин по грунтовкам способствует загрязнению, засорению, заилению, истощению вод, ухудшая среду обитания водных биоресурсов, отметили в прокуратуре.

Устранение нарушений возложено на глав администраций муниципалитетов. Исполнение находится на контроле прокуратуры.

Fishnews