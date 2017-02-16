16 февраля 2017 года

Исландия утроила квоту на мойву

Министр рыболовства Исландии принял решение увеличить квоту на добычу мойвы в текущем году до 299 тыс. тонн, 196 тыс. тонн из которых придется на долю рыбаков республики. Общий лимит на 2016 г. составлял 100 тыс. тонн.

Примечательно, что исландский Институт морских исследований (Marine Research Institute — MRI) рекомендовал гораздо более низкую квоту на 2017 г. - 57 тыс. тонн, пишет портал Undercurrent News. Однако добытчики мойвы заявили, что исследование MRI было проведено в неподходящих условиях: в начале января, в непогоду, в покрытой льдом акватории. Более высокий лимит был назначен после новых съемок, сделанных в феврале. Как сообщает корреспондент Fishnews, в Баренцевом море в этом году промысел мойвы не предусмотрен.

Между тем в Исландии уже два месяца продолжается забастовка рыбаков, которая сказывается на промысле мойвы, отмечает британский портал.

Кроме того, уже несколько месяцев подряд падает цена на рыбную муку и жир, которые производили из уловов. А рынок России, куда экспортировалось большое количество мороженной мойвы, до сих пор закрыт из-за контрсанкций. В этих условиях исландские добытчики мойвы с надеждой смотрят на японский рынок.

Fishnews