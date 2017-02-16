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Исландия утроила квоту на мойву

Министр рыболовства Исландии принял решение увеличить квоту на добычу мойвы в текущем году до 299 тыс. тонн, 196 тыс. тонн из которых придется на долю рыбаков республики. Общий лимит на 2016 г. составлял 100 тыс. тонн.

Примечательно, что исландский Институт морских исследований (Marine Research Institute — MRI) рекомендовал гораздо более низкую квоту на 2017 г. - 57 тыс. тонн, пишет портал Undercurrent News. Однако добытчики мойвы заявили, что исследование MRI было проведено в неподходящих условиях: в начале января, в непогоду, в покрытой льдом акватории. Более высокий лимит был назначен после новых съемок, сделанных в феврале. Как сообщает корреспондент Fishnews, в Баренцевом море в этом году промысел мойвы не предусмотрен.

Между тем в Исландии уже два месяца продолжается забастовка рыбаков, которая сказывается на промысле мойвы, отмечает британский портал.

Кроме того, уже несколько месяцев подряд падает цена на рыбную муку и жир, которые производили из уловов. А рынок России, куда экспортировалось большое количество мороженной мойвы, до сих пор закрыт из-за контрсанкций. В этих условиях исландские добытчики мойвы с надеждой смотрят на японский рынок.

Fishnews


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16 февраля 2017 года

Коллегию Росрыболовства сдвинули на день

Федеральное агентство по рыболовству сообщило о переносе даты расширенного заседания коллегии: мероприятие состоится 30 марта 2017 г. На нем будут подведены итоги деятельности ведомства в 2016 г. и обозначены задачи на текущий год.

Таможня стала перехватывать больше рыбной контрабанды

За 2016 г. таможенники Дальнего Востока возбудили 284 административных дела по фактам незаконного вывоза водных биоресурсов, общий объем таких товаров составил 1,7 тыс. тонн – в 10 раз больше, чем годом ранее. Еще 1,9 тыс. тонн морских деликатесов перемещалось с нарушением Уголовного кодекса РФ.

Александр Ершов: Гибрид гибриду рознь

Переход от беспородного карпа к выращиванию высокопродуктивных гибридов позволит за короткий срок нарастить объемы производства при прежних затратах, отмечает управляющий Ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов.

Общественный совет при Росрыболовстве спланирует работу на год

На 2 марта назначено первое в этом году заседание Общественного совета при Росрыболовстве. На повестке – планы работы на год, вопросы предстоящей итоговой коллегии федерального агентства и проекты ФАР по повышению открытости управленческой деятельности.

С промбилетами на омуля возникли проволочки

В Иркутской области возникли проблемы с получением разрешений на вылов омуля: теруправление ФАР изменило порядок их выдачи, ссылаясь на отсутствие рыбопромысловых участков на Байкале. Губернатор Сергей Левченко попросил Минсельхоз повлиять на ситуацию.

Рыбинспекторам помогут штрафами

В целях борьбы с браконьерством Росрыболовство предлагает увеличить штрафы за незаконный вылов. В ведомстве также прорабатывают возможность направлять процент от суммы штрафа на поощрение сотрудников рыбоохраны.

Рыбные реки защитят от автотранспорта

В Тюменской области в водоохранных зонах 13 рек рыбохозяйственного значения выявлены грунтовые дороги. В ближайшее время их предстоит заасфальтировать, либо закрыть.

Производителей оборудования систематизируют по отраслям

Минпромторг России формирует каталог производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности с тематикой по отраслям. Это один из шагов в рамках реализации стратегии развития данного сектора машиностроения, отмечают в ведомстве.

В Приволжье займутся восстановлением запасов стерляди

В Самарской области начало работу предприятие по воспроизводству стерляди и щуки. Это первый государственный рыборазводный завод, построенный в России за последние 15 лет.

15 февраля 2017 года

Работе браконьерского цеха помешали пограничники

Пограничники Приморья обнаружили нелегальное производство крабовой продукции в поселке Зарубино. Изъято около полутонны разделанных ракообразных, ущерб, по предварительной оценке, может составлять около 700 тыс. рублей.

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Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

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Заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ

Заместитель директора ТИНРО-Центра

Игорь МЕЛЬНИКОВ

Вывод из ОДУ – вопрос без универсального решения

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений КАЦ

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза

Евгений КАЦ

Наша главная задача – эффективное правоприменение

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам Игорь СЛОБОДЯН

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам

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Курсанты не доходят до флота после вуза

Генеральный директор Expo Solution Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solution Group

Иван ФЕТИСОВ

Российские рыбаки заслужили отраслевую выставку

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Управляющий Ассоциации «Большая рыба» Александр ЕРШОВ

Управляющий Ассоциации «Большая рыба»

Александр ЕРШОВ

Гибрид гибриду рознь

Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена ЯНУШ

Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура»

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