17 февраля 2017 года

В постановлениях учли изменения по «прибрежке»

С октября вступило в силу требование закона к регистрации пользователей, осуществляющих прибрежное рыболовство. Теперь эти поправки отразили в постановлениях о распределении рыбопромысловых участков, квот, предоставлении права на добычу неквотируемых объектов, выдаче разрешений на вылов.

27 февраля вступит в силу постановление Правительства РФ от 14 февраля 2017 г. № 185, которое вносит изменения сразу в шесть правовых актах о рыболовстве:

- постановление правительства от 14 апреля 2008 г. № 264, регламентирующее проведение конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для промышленного или прибрежного рыболовства;

- постановление правительства от 15 августа 2008 г. № 611 о правилах распределения квот добычи для осуществления прибрежного рыболовства;

- постановление правительства от 15 августа 2008 г. № 612 о подготовке и заключении договора о закреплении долей квот;

- постановление правительства от 25 августа 2008 г. № 643 о подготовке и заключении договора пользования водными биоресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается;

- постановление правительства от 22 октября 2008 г. № 775 об оформлении, выдаче, регистрации, приостановлении действия и аннулировании разрешений на добычу, а также о внесении в них изменений;

- постановление правительства от 26 сентября 2012 г. № 978 «О внесении изменений в Правила распределения квот добычи (вылова) ВБР для осуществления прибрежного рыболовства».

Как сообщает корреспондент Fishnews, в этих документах отразили требование к пользователям, занимающимся «прибрежкой». Напомним, что среди изменений, которые были внесены в закон о рыболовстве в прошлом году, норма о том, что «прибрежное рыболовство осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории прибрежного субъекта РФ». Норма вступила в силу с 1 октября 2016 г.

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