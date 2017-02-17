17 февраля 2017 года

У ВНИРО сменился директор

Приказом Росрыболовства с 16 февраля 2017 г. директором ВНИРО назначен Кирилл Колончин. Занимавший до этого пост руководителя головного отраслевого НИИ Михаил Глубоковский переведен на должность научного руководителя института.

Непосредственно перед тем, как возглавить Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, Кирилл Колончин занимал должность первого заместителя директора ВНИРО, сообщает корреспондент Fishnews.

В период 2008 – 2012 гг. Кирилл Викторович работал в структуре Минсельхоза России и Росрыболовства: советником министра сельского хозяйства, руководителем департамента пищевой, перерабатывающей промышленности и качества продукции министерства, а позже – советником руководителя ФАР.

Кроме того, Кирилл Колончин имеет опыт работы в региональных администрациях: в том числе заместителем главы Тамбовской области, а также зампредседателя правительства Новосибирской области, курирующим вопросы социального блока.

Родился 18 октября 1968 г. в Калининграде (ныне – Королеве) Московской области.

Кандидат экономических наук, доцент.

Fishnews