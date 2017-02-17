17 февраля 2017 года

На реках Приморья прибавилось рыбных мест

Перечень рыбопромысловых участков в пресноводных водных объектах Приморского края дополнен восемью новыми РПУ. Большая их часть образована на реке Уссури.

Постановлением администрации Приморского края от 14 февраля 2017 г. № 45 внесены изменения в перечень участков для промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах региона. Как сообщает корреспондент Fishnews, список пополнился семью РПУ в Пожарском муниципальном районе и одним – в Дальнереченском городском округе.

В крае появились новые участки для промысла на реке Уссури (в том числе в заливах Яшкина, Никольский и Пилотка, на протоке Длинной), а также на реках Перепелиная и Ильюшина речка.

Fishnews