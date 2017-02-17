На реках Приморья прибавилось рыбных мест

17 февраля 2017 года
Правительственная подкомиссия во главе с вице-премьером – полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым одобрила проект Концепции развития аквакультуры в морях Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.
В Республике Саха (Якутии) на аукцион выставят 21 озеро для пастбищной аквакультуры. В них предлагается разводить муксуна, пелядь, чира, сибирскую ряпушку, карася и щуку.
Для того чтобы получить разрешение на добычу, пользователь, намеревающийся осуществлять прибрежное рыболовство, должен быть зарегистрирован в прибрежном регионе.
Приказом Росрыболовства с 16 февраля 2017 г. директором ВНИРО назначен Кирилл Колончин. Занимавший до этого пост руководителя головного отраслевого НИИ Михаил Глубоковский переведен на должность научного руководителя института.
С октября вступило в силу требование закона к регистрации пользователей, осуществляющих прибрежное рыболовство. Теперь эти поправки отразили в постановлениях о распределении рыбопромысловых участков, квот, предоставлении права на добычу неквотируемых объектов, выдаче разрешений на вылов.
Поправки в законопроект о любительском рыболовстве рассматривались на совещании в профильном комитете Совета Федерации. Участники обсуждения указали на недостатки документа, но сошлись во мнении, что еще есть время для его доработки.
Федеральной службе безопасности необходимо жестко пресекать любые виды контрабанды, в том числе различных биоресурсов, подчеркнул глава государства Владимир Путин.
Росрыболовство с другими заинтересованными ведомствами и бизнес-сообществом разрабатывает комплекс мер по развитию рыбохозяйственной инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна.
В Ямало-Ненецком АО принят региональный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве), рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Впереди – разработка программы развития аквакультуры региона.
16 февраля 2017 года
Федеральное агентство по рыболовству сообщило о переносе даты расширенного заседания коллегии: мероприятие состоится 30 марта 2017 г. На нем будут подведены итоги деятельности ведомства в 2016 г. и обозначены задачи на текущий год.