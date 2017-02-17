17 февраля 2017 года

Озера Якутии превратят в рыбные пастбища

В Республике Саха (Якутии) на аукцион выставят 21 озеро для пастбищной аквакультуры. В них предлагается разводить муксуна, пелядь, чира, сибирскую ряпушку, карася и щуку.

Торги организует Ленское территориальное управление Росрыболовства, заявки принимаются до 23 марта. Аукцион пройдет 29 марта в Якутске.

Как сообщает корреспондент Fishnews, частки представляют собой озера в Намском, Вилюйском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском и Олекминском районах. С победителями заключат договоры сроком действия 25 лет.

Fishnews