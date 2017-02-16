20 февраля 2017 года

Браконьеры из КНДР ответили за агрессию

Двум из пятнадцати членов экипажа северокорейского судна «Смарт Дае Янг 10» вынесли приговор. Их признали виновными в применении насилия к российским пограничникам и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.

Напомним, что инцидент с задержанием «Дае Янг 10» произошел 15 октября прошлого года. По сообщению ФСБ, пограничники открыли огонь на поражение после того, как осмотровую группу атаковали северокорейские нарушители. В результате было ранено 9 корейцев, один из них позднее скончался. С российской стороны травмы получили шесть правоохранителей.

Обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух граждан КНДР вынес Находкинский городской суд Приморского края. Оба признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, неопасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В судебном заседании было установлено, что иностранное судно «Смарт Дае Янг 10» под флагом КНДР в октябре 2016 г. вело незаконный промысел кальмара в исключительной экономической зоне РФ.

Российские пограничники высадились на борт и через переводчика объяснили, что судну предстоит буксировка в Находку. Браконьеры, вооружившись ножами, топорами и деревянными дубинками, оказали сопротивление. «Виновные применили насилие к пограничникам (бросили в них металлические и деревянные предметы)», - сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил иностранным гражданам наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В отношении остальных 13 членов экипажа расследование уголовных дел продолжается.

Fishnews