Браконьеры из КНДР ответили за агрессию

16 февраля 2017 года
За 2016 г. таможенники Дальнего Востока возбудили 284 административных дела по фактам незаконного вывоза водных биоресурсов, общий объем таких товаров составил 1,7 тыс. тонн – в 10 раз больше, чем годом ранее. Еще 1,9 тыс. тонн морских деликатесов перемещалось с нарушением Уголовного кодекса РФ.
15 февраля 2017 года
По итогам 2016 г. общий вылов предприятий рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края составил 375 тыс. тонн, что на 19% выше уровня предыдущего года. Такой результат стал очередным абсолютным максимумом за последние 25 лет.
13 февраля 2017 года
В Астраханской области вступил в законную силу приговор в отношении бывшего председателя рыболовецкого колхоза. За злоупотребление полномочиями и преднамеренное банкротство юрлица он получил 3,5 года лишения свободы.
10 февраля 2017 года
Перед судом предстанет житель чувашского города Алатырь, который дважды был уличен в незаконной добыче песка в водоохранной зоне и оба раза оказывал активное сопротивление инспектору рыбоохраны. В результате к административной статье прибавилась и уголовная – за избиение представителя власти.
В Хабаровском крае полиция остановила колонну из трех автомашин, перевозившую примерно две тонны осетровых. Документы на продукцию владелец груза предоставить не смог.
09 февраля 2017 года
На Ямале возле Салехарда полицейские и сотрудники рыбоохраны нашли в полуприцепе остановленного автомобиля около 900 кг чира без документов. Перевозчик рассказал, что выловил рыбу летом и осенью прошлого года.
21 февраля 2017 года
Правительство утвердило требования к проверочным листам – спискам контрольных вопросов, которые должны использоваться при плановых проверках. Предполагается, что чек-листы позволят предпринимателям самостоятельно устранять нарушения еще до прихода инспектора.
Научная деятельность в сфере рыбного хозяйства развивается и позволяет решать практические вопросы – это продемонстрировала отчетная сессия Ассоциации «НТО ТИНРО», отметил по итогам мероприятий руководитель профильного управления Росрыболовства Сергей Голованов.
Бастующие члены экипажей исландских рыболовецких судов достигли соглашения с компаниями, и длившаяся два месяца стачка закончилась. Стороны были вынуждены договориться из-за надвигающегося закрытия сезона промысла мойвы и сельди.
Международные природоохранные организации отметили постепенный рост популяции серого кита у берегов Сахалина, но предупредили о необходимости дальнейшей совместной работы экологов и промышленных компаний.
В Новгородской области идет подготовка к началу мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации на озере Ильмень. Работы планируется организовать в устье реки Ниша и воротках озерок, расположенных в Мстинской пойме.
20 февраля 2017 года
В этом сезоне добычи антарктического клыкача компания «Антей» хоть и не до конца выполнила намеченную задачу, но смогла добиться достойных результатов. Чтобы сделать лов более эффективным, планируется поставить на суда современное промысловое оборудование.
Ассоциация добытчиков минтая направила ряд тем для обсуждения начальнику Дальневосточного таможенного управления Юрию Ладыгину. Вопросы предлагается рассмотреть на заседании Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при ДВТУ.
Правительство РФ включило квоты добычи на инвестиционные цели в положение о распределении общего допустимого улова. Предусмотрено, как поступать с «остатками» ОДУ.
На Сахалине представят результаты реализации эксперимента по организации рыболовства в 6-мильной зоне и обменяются с другими регионами опытом по проекту «Доступная рыба» и публичным торгам рыбопродукцией. Завершат программу традиционные рыбацкие соревнования «Сахалинский лед».
В сфере охраны рыбоводных участков подготовлены законодательные изменения, сообщили в Министерстве по развитию Дальнего Востока. Согласно законопроекту, правительство сможет установить особенности работы частных охранников в этой области.