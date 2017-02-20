20 февраля 2017 года

Инвестиционные квоты встраивают в общую систему

Правительство РФ включило квоты добычи на инвестиционные цели в положение о распределении общего допустимого улова. Предусмотрено, как поступать с «остатками» ОДУ.

Постановлением Правительства от 16 февраля 2017 г. № 199 внесены изменения в Положение о распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов применительно к видам квот их добычи.

Напомним, что положение определяет, в каком порядке ОДУ распределяется применительно к квотам вылова. Утверждать такую раскладку Росрыболовство должно на предстоящий год не позднее 5 декабря.

Теперь в список лимитов для распределения будут включены квоты добычи на инвестиционные цели для промышленного и (или) прибрежного рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

ОДУ определенных видов водных биоресурсов в определенных районах, распределяемый применительно к инвестиционной квоте, не должен превышать 20% общих допустимых уловов таких водных биоресурсов в соответствующих районах, распределяемых применительно к квоте для промышленного рыболовства и квоте для прибрежного рыболовства или квоте для «прибрежки» и квоте для РФ в районах действия международных договоров. С 2018 г. речь будет идти о квоте добычи в морских водах или квоте вылова в районах действия международных договоров.

Общие допустимые уловы, по которым не предоставлено в установленном порядке право на добычу в инвестиционных целях, будут распределяться применительно к видам квот для прибрежного и промышленного рыболовства, по остаточному принципу по отношению к предыдущим видам квот. Внесены в положение изменения и по другим видам рыболовства.

Fishnews