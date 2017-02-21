21 февраля 2017 года

Рыбаков и судовладельцев Исландии помирила мойва

Бастующие члены экипажей исландских рыболовецких судов достигли соглашения с компаниями, и длившаяся два месяца стачка закончилась. Стороны были вынуждены договориться из-за надвигающегося закрытия сезона промысла мойвы и сельди.

Переговоры между представителями отрасли и рыбацкими профсоюзами длились до раннего утра 18 февраля, однако в конце концов историческая сделка была заключена. Первые суда ушли на промысел уже на следующий день.

Как пишет Grimsby Telegraph, одним из поводов к быстрой развязке затянувшегося трудового конфликта стало увеличение квоты на добычу мойвы. Промедление могло лишить рыбаков возможности поставить большое количество мойвы на иностранные рынки до закрытия сезона.

Издание отмечает, что стороны договорились без непосредственного вмешательства правительства. Поэтому суда смогли отправиться за рыбой сразу после заключения соглашения, а экспорт трески из Исландии должен возобновиться уже в ближайшее время.

Как сообщает корреспондент Fishnews, особенно рады завершению забастовки англичане, так как Великобритания - крупнейший рынок сбыта свежей исландской рыбы. Однако пока неясно, что случится с объемами поставок и стоимостью уловов в Соединенном Королевстве после продолжительного отсутствия продуктов Исландии.

Fishnews