21 февраля 2017 года

Дальневосточная наука показала результат

Научная деятельность в сфере рыбного хозяйства развивается и позволяет решать практические вопросы – это продемонстрировала отчетная сессия Ассоциации «НТО ТИНРО», отметил по итогам мероприятий руководитель профильного управления Росрыболовства Сергей Голованов.

Результаты работы дальневосточные институты, входящие в Ассоциацию «НТО ТИНРО», представили в рамках отчетной сессии в Петропавловске-Камчатском. В этом году мероприятия проводились под общей темой «Актуальные вопросы рыбохозяйственных исследований на Дальневосточном бассейне». Специалисты рассмотрели доклады, посвященные минтаю, сельди, крабам, осетровым, а также другим объектам и темам. Как сообщает корреспондент Fishnews, широкое освещение получили вопросы изучения тихоокеанских лососей, в том числе вопросы регулирования их промысла, искусственного воспроизводства.

Как и ожидалось, доклады подготовлены на высоком уровне – это отметили все участники сессии, прокомментировал председатель Совета директоров ассоциации, директор ТИНРО-Центра профессор Лев Бочаров. Отраслевая наука продолжает развиваться даже в условиях постоянных сокращений финансирования – институты смогли перестроиться и приспособиться к этим условиям. Результаты обеспечены высоким профессиональным уровнем ученых на Дальнем Востоке, подчеркнул председатель совета директоров. НИИ Дальневосточного региона смогли наладить работу в рамках единой программы исследований, и эта система позволяет меньшими средствами выполнить больший объем работ.

Активно участвовали в мероприятиях молодые специалисты. «На этой сессии мы можем констатировать наличие молодой смены талантливых ученых, – отметил Лев Бочаров. – Мы держимся на достойном уровне, и это, я считаю, похвально».

Председатель совета директоров также подчеркнул важность участия в работе сессии, в дискуссиях представителей рыбацкого сообщества. Налажено сотрудничество институтов с предприятиями. «Рыбаки активно помогают нам, но тут интерес взаимный», – рассказал Лев Бочаров.

Отчетная сессия демонстрирует развитие отраслевой науки на Дальнем Востоке, считает начальник профильного управления Росрыболовства Сергей Голованов. Представленные доклады важны и с точки зрения прогнозирования состояния биоресурсов, и с точки зрения установления и изменения правил рыболовства, отметил он. Таким образом, отраслевые институты, входящие в Ассоциацию «НТО ТИНРО», успешно обеспечивают решение вопросов сохранения и рационального использования водных биоресурсов. «Наука стоит в основе всех управленческих решений», – подчеркнул Сергей Голованов.

В рамках сессии прошло заседание Дальневосточного совета по промысловому прогнозированию, а также заседание Совета директоров дальневосточных рыбохозяйственных научных организаций Ассоциации «НТО ТИНРО».

Fishnews