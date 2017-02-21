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Как поделить ОДУ

Как поделить ОДУ

Правительство РФ внесло изменения в порядок распределения общих допустимых уловов по видам квот. Регламентировано, как поступать с объемами, по которым не предоставлено право на вылов.

Напомним, что постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2017 г. № 199 внесены изменения в Положение о распределении общих допустимых уловов водных биоресурсов применительно к видам квот их добычи. Теперь в систему включили инвестиционные квоты.

Внесены и другие изменения. Как сообщает корреспондент Fishnews, регламентировано, как быть, если ОДУ были распределены применительно к квотам для традиционного рыболовства, «научным квотам», квотам для рыболовства в целях аквакультуры, квотам для рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях, квотам для организации спортивно-любительского рыболовства, но право на добычу не предоставлено в установленном порядке. В этом случае такие общие допустимые уловы распределяются применительно к квотам на инвестиционные цели, квотам для прибрежного рыболовства и квотам для промышленного рыболовства «по остаточному принципу по отношению к предыдущим видам квот для каждого из указанных подпунктов».

То же самое – в случае с квотами добычи в ИЭЗ РФ для иностранных государств, если объемы не предоставлены в рамках международных договоров РФ. Изменения вступят в силу 28 февраля.

С 1 января 2018 г., когда произойдет изменение в сфере регулирования прибрежного рыболовства, распределение будет идти уже применительно к инвестиционным квотам и квотам добычи в морских водах.

Fishnews

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