Приморские рыбаки достигли 15-летнего максимума

20 февраля 2017 года
Двум из пятнадцати членов экипажа северокорейского судна «Смарт Дае Янг 10» вынесли приговор. Их признали виновными в применении насилия к российским пограничникам и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.
15 февраля 2017 года
По итогам 2016 г. общий вылов предприятий рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края составил 375 тыс. тонн, что на 19% выше уровня предыдущего года. Такой результат стал очередным абсолютным максимумом за последние 25 лет.
23 января 2017 года
Состоянию запасов скумбрии и сардины-иваси в северо-западной части Тихого океана, изменениям в структуре нектона после их «возвращения», а также рациональному использованию этих рыб были посвящены несколько докладов на отчетной сессии ТИНРО-Центра.
20 января 2017 года
По итогам 2016 г. флот «Русской рыбопромышленной компании» выловил свыше 280 тыс. тонн рыбы. Более 95% этого объема приходится на минтай и тихоокеанскую сельдь.
16 января 2017 года
Рыбокомбинат «Островной» на Шикотане полностью обеспечен сырьем для безостановочной работы, во Владивосток уже прибыла первая партия консервов. 2,5 млн банок сайры и скумбрии с возрожденного предприятия разъедутся по всей России.
12 января 2017 года
Минсельхоз предложил виды водных биоресурсов для выделения инвестиционных квот – как заявили в ведомстве, это наиболее привлекательные для потенциальных инвесторов виды водных биоресурсов.
22 февраля 2017 года
Уникальная для России сделка по продаже рыбы состоялась на площадке Биржи «Санкт-Петербург»: 22 тонны камбалы, переработанной в Приморском крае, южнокорейская фирма приобрела посредством механизма биржевых (организованных) торгов.
В Южно-Сахалинске прошла презентация региональных проектов – программы «Доступная рыба», эксперимента по организации рыболовства в 6-мильной зоне, организации публичных торгов уловами. Участники круглых столов обсудили проблемные моменты и обменялись опытом.
Выход постановления правительства о создании территории опережающего развития «Николаевск» в Хабаровском крае ожидается в марте. Механизмы планируется использовать в том числе для развития береговой рыбопереработки.
В рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге Росрыболовство планирует вынести на широкое обсуждение концепцию стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации до 2030 г.
С января суда «Интеррыбфлота» добыли уже более 4,5 тыс. тонн минтая, всего компания планирует освоить в этом году около 30 тыс. тонн.
Визит иранского президента Хасана Роухани в Москву ожидается в марте. К этому времени должно быть финализировано соглашение о создании между ЕАЭС и Ираном зоны свободной торговли, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Завод по глубокой переработке рыбы и морепродуктов в сахалинском Невельске собираются запустить уже осенью 2017 г. Первые партии продукции нового предприятия должны появиться в островном регионе.
Министерство сельского хозяйства РФ выпустило приказ о регулировании промысла углохвостой креветки в Западно-Сахалинской подзоне на 2017 г. Сроки добычи отличаются от тех, что были установлены в прошлом году.
Российская и японская стороны продолжают обсуждать реализацию плана сотрудничества. Работа ведется в развитие договоренностей, достигнутых по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Японию.
Партия рыбного филе задержана в порту Санкт-Петебурга. Продукция вызвала подозрение у сотрудников Россельхознадзора из-за следов переклейки ярлыков. Решено вернуть рыбу в Китай.