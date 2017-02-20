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Приморские рыбаки достигли 15-летнего максимума

В прошлом году предприятия Приморского края добыли более 830 тыс. тонн водных биоресурсов. Достигнут самый большой результат за последние 15 лет, отметили в департаменте рыбного хозяйства.

Вклад в консолидированный бюджет края составил 3,2 млрд рублей, что на 41% выше уровня 2015 г., подчеркнул руководитель ведомства Сергей Наставшев.

Увеличение вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также хорошей организации промысла, сообщили Fishnews в пресс-службе краевой администрации.

«В прошлом году была благоприятная промысловая и погодная обстановка на промысле минтая, сельди и кальмара в Охотском море, горбуши на севере Приморья. Возобновлен промысел сардины-иваси и скумбрии», – заявил Сергей Наставшев.

Fishnews

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