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Филе поедет обратно в Китай

Партия рыбного филе задержана в порту Санкт-Петебурга. Продукция вызвала подозрение у сотрудников Россельхознадзора из-за следов переклейки ярлыков. Решено вернуть рыбу в Китай.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, кроме явных следов переклеивания ярлыков, на одном из ящиков сохранился номер китайской фирмы, в отношении которой введены временные ограничения поставок.

Сейчас вся партия - 24 тонны филе хека, минтая и камбалы – готовится к возврату в КНР.

Fishnews

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