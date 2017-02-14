22 февраля 2017 года

Филе поедет обратно в Китай

Партия рыбного филе задержана в порту Санкт-Петебурга. Продукция вызвала подозрение у сотрудников Россельхознадзора из-за следов переклейки ярлыков. Решено вернуть рыбу в Китай.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, кроме явных следов переклеивания ярлыков, на одном из ящиков сохранился номер китайской фирмы, в отношении которой введены временные ограничения поставок.

Сейчас вся партия - 24 тонны филе хека, минтая и камбалы – готовится к возврату в КНР.

Fishnews