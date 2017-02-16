22 февраля 2017 года

Заместители министров обсудили совместные проекты России и Японии

Российская и японская стороны продолжают обсуждать реализацию плана сотрудничества. Работа ведется в развитие договоренностей, достигнутых по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Японию.

Вопросы сотрудничества обсудили замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский и заместитель министра экономики, торговли и промышленности Японии Хирофуми Катасэ. Они являются сопредседателями российско-японской рабочей группы высокого уровня по реализации Плана сотрудничества.

Обсуждалось выполнение совместного плана действий на российско-японском направлении в рамках Плана сотрудничества. Также рассматривались вопросы, касающиеся инвестиционных проектов, и шаги по совершенствованию нормативной базы, сообщили Fishnews в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Встреча прошла в развитие итогов официального визита главы российского государства. Напомним, что президент России Владимир Путин посетил Японию в декабре 2016 г. Было подписано более 60 межправительственных и межведомственных документов, а также документов между организациями двух стран. В частности, президент России и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о начале консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, при этом в качестве одного из направлений сотрудничества было названо рыбное хозяйство.

План сотрудничества из восьми пунктов Синдзо Абэ предложил российской стороне в мае. Магистральные направления для взаимодействия – это энергетика, промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, инфраструктура, инновации, малый бизнес, гуманитарные обмены.

Fishnews