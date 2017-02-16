Новости

Заместители министров обсудили совместные проекты России и Японии

Российская и японская стороны продолжают обсуждать реализацию плана сотрудничества. Работа ведется в развитие договоренностей, достигнутых по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Японию.

Вопросы сотрудничества обсудили замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский и заместитель министра экономики, торговли и промышленности Японии Хирофуми Катасэ. Они являются сопредседателями российско-японской рабочей группы высокого уровня по реализации Плана сотрудничества.

Обсуждалось выполнение совместного плана действий на российско-японском направлении в рамках Плана сотрудничества. Также рассматривались вопросы, касающиеся инвестиционных проектов, и шаги по совершенствованию нормативной базы, сообщили Fishnews в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Встреча прошла в развитие итогов официального визита главы российского государства. Напомним, что президент России Владимир Путин посетил Японию в декабре 2016 г. Было подписано более 60 межправительственных и межведомственных документов, а также документов между организациями двух стран. В частности, президент России и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о начале консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, при этом в качестве одного из направлений сотрудничества было названо рыбное хозяйство.

План сотрудничества из восьми пунктов Синдзо Абэ предложил российской стороне в мае. Магистральные направления для взаимодействия – это энергетика, промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, инфраструктура, инновации, малый бизнес, гуманитарные обмены.

Fishnews

НазадМетки: япония

Похожие новости

16 февраля 2017 года

Таможня стала перехватывать больше рыбной контрабанды

За 2016 г. таможенники Дальнего Востока возбудили 284 административных дела по фактам незаконного вывоза водных биоресурсов, общий объем таких товаров составил 1,7 тыс. тонн – в 10 раз больше, чем годом ранее. Еще 1,9 тыс. тонн морских деликатесов перемещалось с нарушением Уголовного кодекса РФ.

09 февраля 2017 года

Российский краб потеснил американского на рынке Японии

В прошлом году Япония закупила за рубежом 36 495 тонн краба - на 3% больше, чем в 2015 г. Сокращение импорта мороженого камчатского краба и стригуна опилио из Соединенных Штатов компенсировали поставки из России и Европы.

08 февраля 2017 года

Вопросами проектов на Курилах займется японский совет

В Японии создан межведомственный совет по совместной хозяйственной деятельности с Россией на южных Курильских островах. Его участники рассмотрят возможность сотрудничества, в частности, в сфере рыболовства и аквакультуры.

03 февраля 2017 года

Минвостокразвития формирует программу ВЭФ-2017

Организаторы третьего Восточного экономического форума принимают предложения по тематическому наполнению деловой программы, а также организации и проведению мероприятий ВЭФ-2017.

02 февраля 2017 года

Япония и Россия обсудят совместные проекты на Курилах

Министерства иностранных дел России и Японии договорились о первом раунде консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

31 января 2017 года

Курило-Камчатский желоб преподнес ученым сюрпризы

Более 1,5 тыс. новых для науки морских организмов предстоит классифицировать специалистам Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения РАН. Образцы собраны в районе Курило-Камчатского желоба на глубине до 9,5 тыс. метров.

Лента новостей

22 февраля 2017 года

Впервые рыба ушла за рубеж через российскую биржу

Уникальная для России сделка по продаже рыбы состоялась на площадке Биржи «Санкт-Петербург»: 22 тонны камбалы, переработанной в Приморском крае, южнокорейская фирма приобрела посредством механизма биржевых (организованных) торгов.

Сахалин поделился опытом «рыбных» проектов

В Южно-Сахалинске прошла презентация региональных проектов – программы «Доступная рыба», эксперимента по организации рыболовства в 6-мильной зоне, организации публичных торгов уловами. Участники круглых столов обсудили проблемные моменты и обменялись опытом.

Инвесторы получат новую ТОР

Выход постановления правительства о создании территории опережающего развития «Николаевск» в Хабаровском крае ожидается в марте. Механизмы планируется использовать в том числе для развития береговой рыбопереработки.

От форума ждут стратегических решений

В рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге Росрыболовство планирует вынести на широкое обсуждение концепцию стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации до 2030 г.

«Интеррыбфлот»: Минтаевая путина идет по графику

С января суда «Интеррыбфлота» добыли уже более 4,5 тыс. тонн минтая, всего компания планирует освоить в этом году около 30 тыс. тонн.

РФ и Иран готовятся к особым условиям торговли

Визит иранского президента Хасана Роухани в Москву ожидается в марте. К этому времени должно быть финализировано соглашение о создании между ЕАЭС и Ираном зоны свободной торговли, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Завод по переработке морепродуктов в Невельске откроют осенью

Завод по глубокой переработке рыбы и морепродуктов в сахалинском Невельске собираются запустить уже осенью 2017 г. Первые партии продукции нового предприятия должны появиться в островном регионе.

Для промысла углохвостой креветки установили срок

Министерство сельского хозяйства РФ выпустило приказ о регулировании промысла углохвостой креветки в Западно-Сахалинской подзоне на 2017 г. Сроки добычи отличаются от тех, что были установлены в прошлом году.

Филе поедет обратно в Китай

Партия рыбного филе задержана в порту Санкт-Петебурга. Продукция вызвала подозрение у сотрудников Россельхознадзора из-за следов переклейки ярлыков. Решено вернуть рыбу в Китай.

21 февраля 2017 года

Винить, нельзя помиловать

В АСРФ предложили установить виновность сторон в случае неисполнения строительного контракта по инвестквотам. По мнению членов ассоциации, это позволит избежать несправедливого возложения вины лишь на инвестора-квотодержателя.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ

Заместитель директора ТИНРО-Центра

Игорь МЕЛЬНИКОВ

Вывод из ОДУ – вопрос без универсального решения

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений КАЦ

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза

Евгений КАЦ

Наша главная задача – эффективное правоприменение

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам Игорь СЛОБОДЯН

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам

Игорь СЛОБОДЯН

Курсанты не доходят до флота после вуза

Генеральный директор Expo Solution Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solution Group

Иван ФЕТИСОВ

Российские рыбаки заслужили отраслевую выставку

Все интервью

Личное мнение

Управляющий Ассоциации «Большая рыба» Александр ЕРШОВ

Управляющий Ассоциации «Большая рыба»

Александр ЕРШОВ

Гибрид гибриду рознь

Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена ЯНУШ

Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура»

Елена ЯНУШ

Год принес положительные изменения для аквакультуры

Все материалы

Крупным планом

Ветеринария: что нового?

Ветеринария: что нового?

Медвежья рыбалка на Камчатке

Год, богатый на дискуссии

Все материалы

События

Во Владивосток прибыла первая партия консервов с возрожденного рыбокомбината «Островной» на Шикотане

Консервы «Островного» пошли на Большую землю

Траловый промысел минтая. Фото предоставлено РРПК

АДМ подтвердила курс на устойчивость промысла

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.