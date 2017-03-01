01 марта 2017 года

На здание ВНИРО претендует церковь

Патриаршее подворье московского Алексеевского монастыря добивается передачи церкви здания Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Главный аргумент: институт построен на фундаменте Крестовоздвиженского собора.

Интересы Патриархии в суде представляет настоятельница монастыря, глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега), сообщает корреспондент Fishnews. «Использование здания в целях, отличных от целей его создания, либо произведенная реконструкция, перепланировка не закреплены в законе «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» в качестве оснований утраты зданием статуса имущества религиозного назначения, а, следовательно, не могут являться основанием для отказа в безвозмездной передаче здания религиозной организации. При этом передаче подлежат все помещения спорного здания, поскольку отделить помещения церкви от пристроенных и надстроенных площадей невозможно», — говорится в заявлении игуменьи, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

При этом настоятельница отметила, что поводом для обращения в суд послужило разорение институтом усыпальницы игумений обители. По словам Ксении (Чернеги), останки настоятельниц монастыря были вынесены из усыпальницы в мешках, после чего на месте их упокоения был устроен бассейн для разведения крабов.

Где эта улица, где этот дом…

Историю спорного здания изучила «Новая газета». По ее данным, в XIX в. в районе нынешней станции метро «Красносельская» (тогда – «Красное село») располагался Алексеевский женский монастырь: в 1837 г. его перенесли сюда из самого центра столицы, освободив место для строительства храма Христа Спасителя. Владения монастыря включали четыре храма и огромное историческое кладбище. После революции монастырь был ликвидирован, кладбище разрушено, храмы закрыты. Два из них были переделаны под новые нужды: Церковь Алексея Человека Божьего отдали под Дом пионеров, монастырский храм Всех Святых — под районную библиотеку. Два других храма – церковь Архангела Михаила и Крестовоздвиженский собор – были попросту разрушены.

Территорию монастыря закатали в асфальт, застроили новыми зданиями и перерезали автострадой (сейчас это участок Третьего транспортного кольца в районе Русаковской эстакады).

«Всесоюзный институт рыбного хозяйства и океанографии получил участок под строительство здания в этом районе в середине 30-х годов, указом Совнаркома, — цитирует издание бывшего замдиректора ВНИРО Юлию Зайцеву. – Тогда это был фактически пустырь на месте разрушенного Крестовоздвиженского собора. В отличие от многих других, эту церковь сносили без использования взрывчатки — при помощи здорового крана с бетонной гирей. Именно поэтому уцелел фундамент и остатки кирпичной кладки на первом этаже. Старый фундамент был настолько прочен, что его, как и сохранившийся кусок стены, решили не трогать, когда на месте собора стали возводить здание института».

На протяжении десятилетий корпус института обрастал пристройками и надстраивался новыми этажами. В 90-е годы он обрел свой нынешний облик: большое пятиэтажное здание сложной конструкции, в котором несколько корпусов объединены между собой переходами. Сейчас оно имеет статус федерального имущества.

Святому месту институтом не быть?

Впервые об интересе церкви к их зданию работники НИИ узнали в начале 2000-х, когда молодой отец Артемий, священник уцелевшего храма Всех Святых (который вернулся в лоно церкви еще в 1991 г.), попросил позволения у тогдашнего директора НИИ Бориса Котенева изредка проводить службы в маленьком актовом зале института, в стене которого сохранились фрагменты кирпичной кладки колокольни разрушенного собора. Как пишет «Новая газета», директор был человеком набожным и разрешил отцу Артемию и его старушкам-прихожанкам свободно проходить на режимный объект. Спустя несколько лет, в 2004 г., РПЦ предприняла первую попытку получить здание, потребовав у Росимущества безвозмездно передать ей ряд «нежилых помещений» на улице Верхняя Красносельская, 17 (то есть здание института). Однако на тот момент закон о реституции еще не был принят, и просителям из РПЦ отказали, сообщив, что здание ВНИРО не является церковью, не предназначено для религиозного назначения, более того – оно даже не имеет статуса памятника, охраняемого государством.

Вскоре начались реставрационные работы в церкви Алексея Человека Божьего, которая практически стена к стене примыкает к зданию научного института. Эта церковь вернулась в ведение РПЦ в 2002 г., а ранее имела статус муниципального имущества и принадлежала городу. В 2006 г. указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси на территории церкви Алексея было основано Патриаршее подворье. Это особый церковный статус, указывающий на первостепенную важность прихода для Русской православной церкви, его нахождение под личным патронатом патриарха (а не в ведении местной епархии). Официально название подворья звучало следующим образом: «Патриаршее Подворье с приписным (т. е. имеемым в виду) храмом Воздвижения Креста Господня». Но тогда никто на эту деталь внимания не обратил, отмечает «Новая Газета».

В 2013 г. указом Патриарха был возрожден давно уничтоженный Алексеевский женский монастырь – правда, в сильно усеченном виде: сейчас на землях, некогда принадлежавших монастырю, располагаются гипермаркет «АШАН», огромные подземные парковки и жилые дома, проходит Третье транспортное кольцо. Тем не менее возрождение монастыря тоже оказалось под личным патронатом Патриарха.

Возглавила воссозданный монастырь руководитель юридической службы Московской Патриархии матушка Ксения (Чернега). По информации «НГ», в 2016 г. Московская Патриархия подала иск об истребовании здания института.

Стены «научные», да фундамент церковный

В поданном против ВНИРО иске комплекс института упоминается исключительно как «здание церкви», обращает внимание издание. Хотя внешне огромное угловатое здание НИИ менее всего напоминает православный храм. В деле присутствует искусствоведческая экспертиза, сделанная по заказу РПЦ. «Вытянутая трапезная сохранила лотковый свод, который подшит. Западная стена трапезной отодвинута от пилонов колокольни. Основание колокольни соединено аркой с уцелевшим фрагментом притвора южного придела середины XIX века», - цитирует экспертизу «Новая газета». Как отмечает издание, шаг за шагом искусствовед подводит к выводу, что в 30-х гг. церковь была не разрушена, а просто «встроена в здание института». И, поскольку разделить их теперь невозможно, все здание научного института должно принадлежать церкви.

Позиция Росимущества остается неизменной. «Мы всецело выступаем за исполнение закона о реституции, – прокомментировала «Новой газете» ситуацию пресс-секретарь Арина Николаева. – Об этом свидетельствует и статистика. Только в 2016 году от религиозных организаций было получено 246 заявлений на возврат религиозных объектов, 146 из них, то есть 90%, были удовлетворены (Здесь нет нашей ошибки. Именно так указанно в ответе – «НГ»). Тем не менее здание института не относится к имуществу религиозного назначения».

В ноябре 2016 г. Арбитражный суд удовлетворил претензию церкви и постановил: выселить НИИ из здания и отдать его Московскому Патриархату, пишет «Новая газета». ВНИРО, Федеральное агентство по рыболовству и Росимущество подали апелляционную жалобу.

Как пишет «НГ», на последнем заседании апелляционного суда по рассмотрению жалоб ВНИРО и Росрыболовства в конце января 2017 г. игуменья Ксения (Чернега) заявила: «Здание научного института будет разрушено. На его месте будет вновь построена церковь».

Однако, по информации РИА Новости, настоятельница опровергла сообщения о намерении Русской православной церкви снести здание института. «Такого заявления я не делала и подтверждением тому является протокол и стенограмма судебного заседания», – цитирует игуменью издание.

По ее словам, подворье просит передать здание института в безвозмездное пользование церкви при сохранении его в федеральной собственности.

«Понятно, что пользователь не может снести объект, находящийся в собственности государства»,— сказала настоятельница.

Как пишет «Новая газета», суд оставил в силе решение первой инстанции о выселении научного института из здания. У ВНИРО остается надежда на президиум Арбитражного суда Московского округа.

Fishnews