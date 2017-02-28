Почта России – на страже биоресурса

28 февраля 2017 года
В рамках 24-й международной выставки «Продэкспо-2017», прошедшей в Москве с 6 по 10 февраля, «Русская рыбная фактория» представила публике широкий ряд продукции из дальневосточной рыбы и озвучила планы по дальнейшему развитию ассортимента.
Хабаровская транспортная полиция обнаружила и изъяла более 30 кг икры осетровых видов. Операция позволила перекрыть канал незаконной поставки деликатеса в западные регионы страны.
Корпорация развития Камчатского края (КРКК) и Государственный банк развития Китая (ГБРК) планируют заключить соглашение о сотрудничестве. Китайская сторона выразила большую заинтересованность в инвестициях в проекты Камчатки, отмечают в правительстве региона.
27 февраля 2017 года
Ежегодное рыбацкое соревнование «Сахалинский лед» прошло на реке Найба 24 февраля. Несмотря на сильный снегопад и ветер, праздник удался: участники порадовали позитивом и азартом, а навага – необычно большими уловами.
В этом году предстоит большая работа по организации контрольно-надзорной деятельности в Камчатском крае, отметил министр экономического развития и торговли региона Дмитрий Коростелев. Он подчеркнул важность участия территориальных управлений федеральных ведомств, науки, экспертов и бизнес-объединений.
22 февраля 2017 года
С января суда «Интеррыбфлота» добыли уже более 4,5 тыс. тонн минтая, всего компания планирует освоить в этом году около 30 тыс. тонн.
02 марта 2017 года
Межведомственная рабочая группа по борьбе с ННН-промыслом создана при Генпрокуратуре. На заседании, запланированном на апрель, предполагается обсудить конкретные предложения по изменению законодательства.
По данным Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея, в прошлом году объемы импорта водных биоресурсов в страну сократились на 2,4% - до 5,37 млн тонн. Поставки в денежном выражении выросли на 5,2% – до 4,79 млрд долларов.
В случае передачи здания Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии в ведение Патриаршего подворья Росрыболовство не сможет предоставить институту подходящий дом, отмечают в федеральном агентстве.
В связи с кадровыми изменениями состав коллегии Федерального агентства по рыболовству актуализировали. На очередное заседание совещательный орган соберется 30 марта.
Ассоциация «Росрыбхоз» рекомендовала предприятиям во время весенней нерестовой кампании по возможности использовать посадочный материал межпородных гибридов карпа первого поколения для зарыбления рыбоводных прудов.
Формирование реестра информации о коренных малочисленных народах Севера способно улучшить ситуацию с регулированием традиционного рыболовства при условии, что к работе над нормативной базой будут привлечены сами представители КМНС, отмечают в Амурском ТУ Росрыболовства.
В Положении о государственном ветеринарном надзоре нужно предусмотреть осуществление Россельхознадзором и его терорганами функций в отношении товаров, перемещаемых между регионами, считают в федеральной службе.
К 27 февраля российские рыбаки добыли в Охотском море 435 тыс. тонн минтая, что на 18,4 тыс. тонн меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Ожидается понижение температуры и смерзание полей битого льда, судам рекомендуют покинуть Восточно-Сахалинскую подзону.
Республика Вьетнам намерена превратить дельту реки Меконг в мировой центр производства креветки. Премьер-министр страны Нгуен Суан Фук поручил увеличить экспорт этого деликатеса до 10 млрд долларов к 2025 г.
Общий вылов пользователей РФ на 27 февраля 2017 г. составил 781,7 тыс. тонн, что на 2% ниже уровня прошлого года. Отставание объясняется сложной ледовой обстановкой и штормовыми условиями в последние две недели.