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Почта России – на страже биоресурса

Работники столичного сортировочного центра Почты России выявили полтонны нелегальной икры, поступившей с Камчатки. Одного из получателей груза удалось задержать.

Двадцать объемных пластиковых контейнеров были адресованы одному и тому же получателю – жителю Москвы. Сотрудники департамента безопасности посылочного бизнеса Почты России проверили посылки с использованием рентгенотелевизионного оборудования. Оказалось, что в ящиках находится икра, причем между слоями лососевой икры в центре контейнера скрывалась черная, сообщили Fishnews в пресс-центре предприятия.

Всего было обнаружено свыше 500 кг деликатеса. Все материалы передали в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Впоследствии одного из подозреваемых удалось задержать в Москве при получении незаконных «слоеных» посылок, отметили в пресс-центре.

Fishnews

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