02 марта 2017 года

Россельхознадзор предлагает уточнить полномочия

В Положении о государственном ветеринарном надзоре нужно предусмотреть осуществление Россельхознадзором и его терорганами функций в отношении товаров, перемещаемых между регионами, считают в федеральной службе.

Оценку регулирующего воздействия проходит проект постановления «О внесении изменений в Положение о государственном ветеринарном надзоре». В качестве разработчика документа указан Минсельхоз России. В пояснительной записке уточняется, что проект подготовлен Россельхознадзором, сообщает корреспондент Fishnews.

Изменения, согласно проекту, вносятся в Положение о государственном ветеринарном надзоре, которое утверждено постановлением Правительства РФ от 5 июня 2013 г. № 476.

Предлагается предусмотреть, что Россельхознадзор и его территориальные органы осуществляют федеральный государственный надзор «в отношении подконтрольных товаров при их перемещении между субъектами Российской Федерации (на железнодорожных, автомобильных, морских (речных) и воздушных внутригосударственных направлениях перевозки подконтрольных товаров и маршрутах (трассах) их перевозки)».

В пояснительной записке отмечено, что проект основан на предоставлении полномочий по осуществлению ветеринарного надзора, включая ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ и (или) местах полного таможенного оформления, «федеральным органом исполнительной власти (Россельхознадзором), не имеющим конфликта интересов в данной сфере». Такое столкновение интересов отсутствует, поскольку ведомство не оформляет ветеринарные сопроводительные документы при перемещении товаров внутри страны – этим занимаются ветслужбы регионов и ветеринарно-санитарные службы силовых ведомств, говорится в сопроводительных материалах.

Fishnews