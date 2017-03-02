Россельхознадзор предлагает уточнить полномочия

02 марта 2017 года
Республика Вьетнам намерена превратить дельту реки Меконг в мировой центр производства креветки. Премьер-министр страны Нгуен Суан Фук поручил увеличить экспорт этого деликатеса до 10 млрд долларов к 2025 г.
01 марта 2017 года
С августа 2016 г. в Сахалинской области реализуется эксперимент по прибрежному рыболовству в шестимильной зоне. За полгода удалось получить положительные результаты и выявить слабые стороны, нуждающиеся в доработке. Опыт островного региона заинтересовал и другие субъекты Федерации.
Вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Сахалинскую область осмотрел учебно-тренировочный центр «Восток».
28 февраля 2017 года
Минвостокразвития внимательно следит за правоприменительной практикой по территориям опережающего развития, отметил замминистра Александр Крутиков. Предполагаются изменения по созданию ТОР на поверхностных водных объектах.
Росрыболовство намерено выступить с инициативой об упрощении либо упразднении процедуры общественной оценки материалов, обосновывающих общий допустимый улов. Формальные и дорогостоящие мероприятия не влияют на качество прогнозов, но при этом значительно затягивают и удорожают саму процедуру прохождения ОДУ, уверены в ведомстве.
На встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с представителями российских деловых кругов президент ВАРПЭ Герман Зверев предложил увеличить поддержку аквакультуры и предупредил о негативных последствиях «налоговой революции» в рыбной отрасли.
02 марта 2017 года
Межведомственная рабочая группа по борьбе с ННН-промыслом создана при Генпрокуратуре. На заседании, запланированном на апрель, предполагается обсудить конкретные предложения по изменению законодательства.
По данным Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея, в прошлом году объемы импорта водных биоресурсов в страну сократились на 2,4% - до 5,37 млн тонн. Поставки в денежном выражении выросли на 5,2% – до 4,79 млрд долларов.
В случае передачи здания Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии в ведение Патриаршего подворья Росрыболовство не сможет предоставить институту подходящий дом, отмечают в федеральном агентстве.
В связи с кадровыми изменениями состав коллегии Федерального агентства по рыболовству актуализировали. На очередное заседание совещательный орган соберется 30 марта.
Ассоциация «Росрыбхоз» рекомендовала предприятиям во время весенней нерестовой кампании по возможности использовать посадочный материал межпородных гибридов карпа первого поколения для зарыбления рыбоводных прудов.
Формирование реестра информации о коренных малочисленных народах Севера способно улучшить ситуацию с регулированием традиционного рыболовства при условии, что к работе над нормативной базой будут привлечены сами представители КМНС, отмечают в Амурском ТУ Росрыболовства.
К 27 февраля российские рыбаки добыли в Охотском море 435 тыс. тонн минтая, что на 18,4 тыс. тонн меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Ожидается понижение температуры и смерзание полей битого льда, судам рекомендуют покинуть Восточно-Сахалинскую подзону.
Республика Вьетнам намерена превратить дельту реки Меконг в мировой центр производства креветки. Премьер-министр страны Нгуен Суан Фук поручил увеличить экспорт этого деликатеса до 10 млрд долларов к 2025 г.
Общий вылов пользователей РФ на 27 февраля 2017 г. составил 781,7 тыс. тонн, что на 2% ниже уровня прошлого года. Отставание объясняется сложной ледовой обстановкой и штормовыми условиями в последние две недели.
01 марта 2017 года
Работники столичного сортировочного центра Почты России выявили полтонны нелегальной икры, поступившей с Камчатки. Одного из получателей груза удалось задержать.