02 марта 2017 года

Гибридный карп обещает прирост

Ассоциация «Росрыбхоз» рекомендовала предприятиям во время весенней нерестовой кампании по возможности использовать посадочный материал межпородных гибридов карпа первого поколения для зарыбления рыбоводных прудов.

Госпрограмма под вопросом

Вопросы широкомасштабного внедрения в товарном рыбоводстве высокопродуктивных гибридов карпа и других рыб обсуждались 28 февраля на заседании правления Ассоциации «Росрыбхоз». Председатель правления Василий Глущенко признал сложную ситуацию с выполнением госпрограммы развития товарного рыбоводства.

Если не принять серьезных мер – биологических, материальных, правовых, то выйти к 2020 г. на производство 315 тыс. тонн товарной рыбы не получится, отметил он. С другой стороны, если успешно отработать по всем этим направлениям, то задача будет решена, и темпы дальнейшего развития сохранятся.

«Одно из приоритетных направлений – это финансовая поддержка. Мы предложили при сохранении всех видов поддержки для развития товарного рыбоводства ввести субсидии, доплаты за прирост, – рассказал Василий Глущенко. – Речь идет о столовых рыбах – карпе и растительноядных, не о деликатесных видах, производство которых является высокорентабельным, – осетровых, лососевых, за исключением, может быть, части предприятий по форели».

Как сообщает корреспондент Fishnews, другое важное направление – правовое – включает не только скорейшее принятие закона, регламентирующего использование прудов на водотоках для целей рыбоводства, но и контроль за исполнением требований законодательства органами власти всех уровней. К сожалению, на местах хватает нарушений со стороны чиновников, в том числе и контролирующих органов, которые препятствуют развитию отрасли.

«Третье ключевое направление – наше биологическое, а именно использование селекционных достижений, которые есть в нашем арсенале», – напомнил глава ассоциации. Для карпа именно переход к повсеместному использованию гибридов первого поколения с эффектом гетерозиса, полученных на основе межвидовых, межпопуляционных и межпородных скрещиваний, может стать наиболее простым и действенным методом увеличения объемов производства.

Гибридный карп – конкурентное преимущество

«Наша цель – использовать эффекта гетерозиса не в отдельных хозяйствах, а по всей стране», – сформулировал ориентир руководитель рабочей группы Росрыбхоза по селекционно-племенной работе, управляющий Ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов. Он указал, что на некоторых предприятиях этот эффект используется уже много лет, но большинство рыбоводов не придают ему особого значения.

Между тем межпородные гибриды карпа превосходят родительские формы при промышленном выращивании на 35-80%. «Задача Росрыбхоза – донести знание о возможностях, которые дает использование гибридной личинки карпа до максимально широкого круга специалистов», – констатировал докладчик.

Он подчеркнул, что большинству предприятий нет смысла самостоятельно выращивать производителей – стоимость личинки составляет доли процента в себестоимости продукции. Проще брать качественную продуктивную личинку в специализированных хозяйствах, которые готовы поставить ее в любом количестве уже нынешней весной.

Вместе с тем Александр Ершов высказался за необходимость организации четкой работы с гибридами и планомерного отслеживания результатов, чтобы не дать дискредитировать саму идею кампании. «Переход на использование межпородных карповых гибридов в рыбоводстве неизбежен, – предупредил он. – Гибриды позволят нам продавать рыбу дешевле за счет более низкой себестоимости, а основным аргументом в жесткой конкурентной борьбе на рынке будет цена».

Успешным опытом применения гибридов карпа в производстве поделились руководители ряда рыбоводных хозяйств Краснодарского края, Белгородской и Рязанской областей. Общее мнение – «это более крупная рыба, более эффективная технология». При этом племенные организации отмечали, что могут выращивать гораздо больше гибридной личинки на продажу, чем сейчас, главное, чтобы был спрос.

С информацией о научном обеспечении селекционно-генетических работ по карпу и других разработках для промышленной гибридизации выступили представители профильных институтов ВНИИПРХ и АзНИИРХ. Они пригласили рыбоводов к сотрудничеству. Главный специалист лаборатории генетики и селекции ФСГЦР (филиала Главрыбвода) Валентин Мурашкин поддержал идею о создании отдельной программы по внедрению гибридов первого поколения, реализация которой уже в первые три года позволит увеличить объемы производства товарного карпа примерно в полтора раза.

В министерстве ждут предложений от бизнеса

Участвовавшая в заседании замдиректора депживотноводства и племенного дела Минсельхоза Галина Сафина рассказала о господдержке племенного животноводства, запланированной на текущий год и грядущих изменениях в ФЗ «О племенном животноводстве». Она предложила Росрыбхозу провести анализ племенной деятельности предприятий, а также подготовить предложения для корректировки действующей нормативно-правовой базы.

Подводя итоги обсуждения, Василий Глущенко подчеркнул, что бизнесу нужно не ждать, что Минсельхоз примет программу селекционно-генетических работ для товарного рыбоводства, а самостоятельно заниматься ее разработкой с привлечением экспертов. «Мы будем внедрять гибриды!» – заявил он и попросил коллег направлять все предложения по развитию этой деятельности в рабочую группу.

Председатель правления Росрыбхоза также обратил внимание на важность регулярного мониторинга за внедрением различных форм гибридов и сравнения результатов их промышленного разведения, «чтобы потом определиться, какие из них нам лучше развивать в дальнейшем, какие дают больший эффект и почему», с подключением к этой работе научных организаций.

Fishnews