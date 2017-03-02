02 марта 2017 года

Корея стала ввозить меньше рыбных товаров

По данным Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея, в прошлом году объемы импорта водных биоресурсов в страну сократились на 2,4% - до 5,37 млн тонн. Поставки в денежном выражении выросли на 5,2% – до 4,79 млрд долларов.

Больше всего Страна утренней свежести импортировала в 2016 г. минтая – 256 тыс. тонн общей стоимостью 420 млн долларов, пишет информагентство Fisheries News. Следующим по объемам идет кальмар – 76 тыс. тонн на 200 млн долларов. Креветки республика импортировала 60 тыс. тонн на 340 млн долларов, осьминога – 44 тыс. тонн на 240 млн долларов, лосося – 27 тыс. тонн на 260 млн долларов.

По сравнению с прошлым годом больше всего вырос импорт лосося и кальмара – на 15% и 23% соответственно. Увеличение поставок красной рыбы связано с ее большой популярностью в качестве компонента таких блюд, как суши и сашими. Ввоз кальмара увеличился из-за сокращения его добычи океаническим флотом республики.

Как сообщает корреспондент Fishnews, произошли перемены и в рейтинге пяти крупнейших поставщиков морепродуктов в Южную Корею. Норвегия – главный импортер лосося – переместилась с 5-го на 4-е место. По данным Fisheries News, на 1-м месте ожидаемо обосновался Китай с 822 тыс. тонн ВБР общей стоимостью 1,23 млрд долларов. На втором месте расположилась Россия, поставившая в 2016 г. в республику 288 тыс. тонн водных биоресурсов на 700 млн долларов. Затем идут Вьетнам (146 тыс. тонн на 620 млн долларов), Норвегия (60 тыс. тонн на 300 млн долларов) и США (82 тыс. тонн на 240 млн долларов).

Представитель Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея отметил, что рост интереса к морепродуктам, как к здоровой пище, в будущем возрастет, что подстегнет интенсивность торговли ими. Поэтому министерство наряду с мерами по контролю за качеством и безопасностью импортных ВБР намерено сосредоточиться на усилении конкурентоспособности корейских морепродуктов как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Fishnews