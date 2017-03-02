02 марта 2017 года

Ведомства обсудят предложения по борьбе с браконьерством

Межведомственная рабочая группа по борьбе с ННН-промыслом создана при Генпрокуратуре. На заседании, запланированном на апрель, предполагается обсудить конкретные предложения по изменению законодательства.

Меры борьбы с браконьерством на межведомственном уровне и готовность рыбоохраны к нерестовому периоду рассмотрели на совещании, которое проводил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Андрей Здетоветский доложил о ходе реализации ранее принятых решений, в частности о подготовке изменений в законодательство для осуществления перекрестных полномочий по охране водных биоресурсов и среды их обитания с Росприроднадзором и властями субъектов Российской Федерации», – рассказали Fishnews в пресс-службе агентства.

Как сообщил Андрей Здетоветский, при Генпрокуратуре создана межведомственная рабочая группа по борьбе с ННН-промыслом. В ее установочном совещании приняли участие представители ФСБ России, в том числе пограничной службы, МВД, ФТС, Росприроднадзора, Генеральной и Военной прокуратуры. На следующем заседании, запланированном на апрель, будут рассмотрены конкретные предложения по внесению изменений в законодательную базу.

В ходе совещания в Росрыболовстве также обсудили готовность отделов рыбоохраны территориальных управлений к нерестовому периоду, который начнется в апреле практически во всех внутренних водоемах центральной части России, бассейнах рек Волга, Дон и других.

Илья Шестаков поручил теруправлениям, в зоне ответственности которых находятся нерестовые водоемы, в двухнедельный срок подготовить планы рыбоохранных мероприятий, а также представить информацию об уровне обеспечения инспекторов необходимой техникой и ГСМ.

Fishnews