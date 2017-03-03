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Заседание рыбохозяйственного совета Астраханской области. Фото пресс-службы главы региона

Александр Жилкин пристыдил рыбопромышленников

Самая низкая средняя зарплата в Астраханской области - в рыбопромышленной сфере. Эту и другие проблемы озвучили на заседании рыбохозяйственного совета с участием губернатора Александра Жилкина.

Первое в этом году заседание рыбхозсовета Астраханской области было посвящено итогам работы рыбной промышленности в 2016 г. Губернатор Александр Жилкин ситуацию в отрасли раскритиковал.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе главы региона, в прошлом году астраханские рыбаки - 72 предприятия - добыли 42 тыс. тонн, что меньше результата 2015 г. Крайне низкой, по словам губернатора, является доля отрасли в объеме налоговых доходов консолидированного бюджета.

Но самая большая проблема, по его мнению, в том, что на протяжении многих лет зарплата рыбаков остается самой низкой в регионе. «Вы работаете по схемам 90-х годов: начисляете серую зарплату, прячетесь в тени, а в результате – падает престиж отрасли, рыбаки не могут решать свои элементарные социальные вопросы и бытовые проблемы, вас не волнуют нужды людей. Вам не стыдно? Ведь считаете себя серьезными экономическими структурами, а эффективности нет», – заявил Александр Жилкин.

Он обратил внимание, что сейчас Россия находится в особом финансовом и политическом положении, когда есть шанс занять неосвоенные ниши на внутреннем рынке. «Ситуация благоприятная для тех, кто способен думать и принимать ответственные решения. В следующем году я обещаю серьезное перераспределение квот, и тот, кто меня сегодня не услышит, уйдет из отрасли», - подчеркнул глава региона.

«Губернатор дал задание участникам совета тщательно проанализировать работу каждого предприятия с точки зрения его эффективности и потенциальных возможностей, довести эту информацию до руководителей предприятий и на основе этого составить комплексную грамотную программу развития рыбной отрасли региона», – заявили в пресс-службе.

Fishnews

  • Заседание рыбохозяйственного совета Астраханской области. Фото пресс-службы главы региона
  • Губернатор Астраханской области Александр ЖИЛКИН. Фото пресс-службы главы региона
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