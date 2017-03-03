Новости
Камчатский краб

Крабовые торги перейдут в столицу

В правила проведения аукционов по продаже долей квот внесены изменения. Организатором торгов по крабовым лотам сможет выступать только Росрыболовство, но не его территориальные управления.

Аукционы пополнили казну

На заседании Общественного совета при Росрыболовстве начальник управления экономики и инвестиций Михаил Медведев отчитался о доходах, полученных федеральным бюджетом от деятельности ведомства в 2016 г. Основной объем средств поступил от продажи на торгах прав на заключение договоров о закреплении долей квот – 8,587 млрд рублей. Как сообщает корреспондент Fishnews, эту сумму удалось выручить по итогам всего пяти аукционов.

В текущем году в федеральном агентстве также рассчитывают прилично пополнить бюджет за счет реализации прав на добычу. «Активность рыбаков поразительная, большое количество желающих участвовать и биться за заключение договоров», – отметил руководитель управления. По его словам, уже сформированы первые пять аукционов, ближайший из которых запланирован на 16-17 марта.

Крабы ушли из теруправлений

Отвечая на вопрос о печально известных крабовых аукционах в Приморском крае, Михаил Медведев рассказал, что уже подготовлены изменения в постановление правительства от 12 августа 2008 г. № 602 «Об утверждении Правил проведения аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами».

Согласно новым правилам организовывать аукционы по реализации долей квот на вылов краба будет Федеральное агентство по рыболовству, а не теруправления. Постановление будет опубликовано уже в ближайшие дни, заверил докладчик членов Общественного совета.

Квоты в ЮВТО подешевели

Михаил Медведев также озвучил информацию об изменениях методики для определения стартовой цены на доли квот для промысла в зонах действия международных договоров. Глава управления напомнил о провале последних трех аукционов по продаже российских квот в ЮВТО, где стартовая цена за лот составляла 334 млн рублей. В результате все лоты остались невостребованными, рыбопромышленники даже не стали подавать заявки на этот ресурс.

«На прошлой неделе мы закончили переработку методики расчета начальной цены, где учли пожелания и общественных организаций, и рыбаков, и ассоциаций», – уведомил Михаил Медведев. Он уточнил, что при оценке лота теперь применяется ряд коэффициентов.

«Если мы используем коэффициент удаленности района промысла, то против 334 млн рублей получаем 94 млн рублей. Далее при применении средневзвешенного коэффициента рентабельности мы получаем начальную стоимость лота 54 млн рублей. По оценке рыбаков, это нормальная рыночная цена», – привел пример представитель Росрыболовства.

Fishnews

НазадМетки: крабправительстворосрыболовство

Похожие новости

03 марта 2017 года

Аукционы по квотам будут проводить по новым правилам

Опубликовано постановление Правительства РФ от 21 февраля 2017 г. № 225, которое вносит поправки в правила проведения аукционов по продаже долей квот. В документе отразили изменения закона о рыболовстве.

«Антей» ждет постановлений по инвестквотам «на низком старте»

Компания «Антей» готова реализовывать проект строительства судна под инвестиционные квоты, контракт с верфью уже заключен. Осталось только дождаться, пока утвердят окончательные требования к такому флоту, отмечает директор организации Андрей Поломарь.

Общественный совет решил напомнить о поручениях президента

Общественный совет при Росрыболовстве поддержал предложение Союза рыболовецких колхозов России о том, что проект изменений по сбору за пользование водными биоресурсами и ЕСХН нуждается в доработке.

ФАС отчитается по соблюдению новых правил для торговли

Федеральная антимонопольная служба завершает предварительный анализ применения изменений, которые были внесены в законодательство о торговле, заявили в ведомстве. Результаты мониторинга необходимо представить до 14 марта.

Министр верит в победу экспорта над импортом

В ближайшие годы наша страна сможет поставлять за рубеж больше сельхозпродукции, чем закупать, считает глава Минсельхоза Александр Ткачев. «Мы уверенно движемся к цели по превращению России в нетто-экспортера продовольствия», – сказал министр.

02 марта 2017 года

Ведомства обсудят предложения по борьбе с браконьерством

Межведомственная рабочая группа по борьбе с ННН-промыслом создана при Генпрокуратуре. На заседании, запланированном на апрель, предполагается обсудить конкретные предложения по изменению законодательства.

Лента новостей

03 марта 2017 года

Аукционы по квотам будут проводить по новым правилам

Опубликовано постановление Правительства РФ от 21 февраля 2017 г. № 225, которое вносит поправки в правила проведения аукционов по продаже долей квот. В документе отразили изменения закона о рыболовстве.

«Антей» ждет постановлений по инвестквотам «на низком старте»

Компания «Антей» готова реализовывать проект строительства судна под инвестиционные квоты, контракт с верфью уже заключен. Осталось только дождаться, пока утвердят окончательные требования к такому флоту, отмечает директор организации Андрей Поломарь.

Ученые обратили внимание на недолов на Ханке

Несмотря на рост рыбных запасов в озере Ханка, освоение там квот и возможного вылова в 2016 г. составило чуть более 50%, отмечают в ТИНРО-Центре. По словам ученых, такая ситуация наблюдается уже несколько лет.

Общественный совет решил напомнить о поручениях президента

Общественный совет при Росрыболовстве поддержал предложение Союза рыболовецких колхозов России о том, что проект изменений по сбору за пользование водными биоресурсами и ЕСХН нуждается в доработке.

Школьников США накормят минтаевыми палочками

Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов добавило палочки из минтая в каталог продуктов питания для американских школ. Таким образом планируется способствовать популяризации этой рыбы среди подрастающего поколения.

ФАС отчитается по соблюдению новых правил для торговли

Федеральная антимонопольная служба завершает предварительный анализ применения изменений, которые были внесены в законодательство о торговле, заявили в ведомстве. Результаты мониторинга необходимо представить до 14 марта.

Министр верит в победу экспорта над импортом

В ближайшие годы наша страна сможет поставлять за рубеж больше сельхозпродукции, чем закупать, считает глава Минсельхоза Александр Ткачев. «Мы уверенно движемся к цели по превращению России в нетто-экспортера продовольствия», – сказал министр.

Александр Жилкин пристыдил рыбопромышленников

Самая низкая средняя зарплата в Астраханской области - в рыбопромышленной сфере. Эту и другие проблемы озвучили на заседании рыбохозяйственного совета с участием губернатора Александра Жилкина.

Очистка Кольского залива начнется летом

В Мурманской области планируется начать ликвидацию свалки брошенных судов на берегу Кольского залива в районе поселка Ретинское. Кроме того, подготовлена программа по полной очистке акватории от металлолома.

02 марта 2017 года

Ведомства обсудят предложения по борьбе с браконьерством

Межведомственная рабочая группа по борьбе с ННН-промыслом создана при Генпрокуратуре. На заседании, запланированном на апрель, предполагается обсудить конкретные предложения по изменению законодательства.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Руководитель Амурского территориального управления Росрыболовства Сергей МИХЕЕВ

Руководитель Амурского теруправления Росрыболовства

Сергей МИХЕЕВ

Одними запретами браконьерство не искоренить

Заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ

Заместитель директора ТИНРО-Центра

Игорь МЕЛЬНИКОВ

Вывод из ОДУ – вопрос без универсального решения

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений КАЦ

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза

Евгений КАЦ

Наша главная задача – эффективное правоприменение

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам Игорь СЛОБОДЯН

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам

Игорь СЛОБОДЯН

Курсанты не доходят до флота после вуза

Все интервью

Личное мнение

Управляющий Ассоциации «Большая рыба» Александр ЕРШОВ

Управляющий Ассоциации «Большая рыба»

Александр ЕРШОВ

Гибрид гибриду рознь

Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена ЯНУШ

Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура»

Елена ЯНУШ

Год принес положительные изменения для аквакультуры

Все материалы

Крупным планом

Ветеринария: что нового?

Ветеринария: что нового?

Медвежья рыбалка на Камчатке

Год, богатый на дискуссии

Все материалы

События

Генеральный директор компании «Русская рыбная фактория» Ирина МИХНОВА

Ликбез по дальневосточной рыбе

Утро выдалось снежное и ветреное, однако на реку Найба все равно съехалось много народу

«Сахалинский лед – 2017»: настоящим рыбакам пурга – не помеха!

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.