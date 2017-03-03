03 марта 2017 года

Общественный совет решил напомнить о поручениях президента

Общественный совет при Росрыболовстве поддержал предложение Союза рыболовецких колхозов России о том, что проект изменений по сбору за пользование водными биоресурсами и ЕСХН нуждается в доработке.

Как сообщает корреспондент Fishnews, проект, который предоставили членам общественного совета, предусматривает внесение изменений в главы 25.1 и 26.1 Налогового кодекса РФ. Так, предлагается, чтобы для признания рыбохозяйственных организаций градо- и поселкообразующими требовалось соглашение с региональными властями, а также чтобы действовала система вычета при уплате сбора за пользование ВБР для производителей продукции, включенной в специальный перечень правительства.

В обращении, которое Росрыбколхозсоюз до заседания направил председателю общественного совета, отмечено, что предложенный проект не отвечает поручениям президента по итогам заседания президиума Госсовета: не предусмотрены льготы по уплате сбора за пользование водными биоресурсами для рыболовецких артелей (колхозов). Таким образом, без внимания остается социальная значимость таких организаций. Высказал союз и другие замечания к документу. Объединение заявило, что в представленной редакции не поддерживает проект.

На заседании общественного совета, проходившем 2 марта, заместитель председателя правления Росрыбколхозсоюза Александр Медведев отметил, что бизнес-планы в рамках механизмов, которые предусмотрены законом о рыболовстве для инвестирования в отрасль, судовладельцы строили исходя из нынешней платы за ресурсы. И ее рост делает практически невозможной реализацию планов.

По итогам обсуждения участники заседания решили направить от Общественного совета заместителю министра сельского хозяйства – руководителю Росрыболовства Илье Шестакову и директору департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгению Кацу обращение с просьбой доработать проект поправок в НК с учетом поручений президента по итогам президиума Госсовета.

Fishnews