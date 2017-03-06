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Президент Владимир ПУТИН провел встречу с заместителем председателя Правительства РФ Александром ХЛОПОНИНЫМ. Фото пресс-службы Кремля

Вице-премьер: Защита редких животных приносит результат

Меры, принятые для сохранения редких животных, в том числе «краснокнижных», уже дают определенный положительный эффект, заявил вице-премьер Александр Хлопонин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Заместитель председателя Правительства РФ Александр Хлопонин проинформировал президента о ходе проведения Года экологии в России, сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля.

Глава государства Владимир Путин задал вице-премьеру вопрос: как он оценивает правоприменительную практику в сфере защиты редких животных. Президент отметил, что в настоящее время приняты законы, ужесточающие наказание за уничтожение представителей фауны, прежде всего редких, «краснокнижных».

«На самом деле мы достаточно внимательно отслеживаем законодательство, особенно что касается наших «краснокнижных» животных. На сегодняшний день эти, может быть, ограничительные мероприятия уже дают определенный позитивный эффект», – заявил в ответ Александр Хлопонин.

Он обратил внимание на то, что сейчас очень много общественных, благотворительных организаций участвуют в восстановлении популяций редких животных. «Сегодня очень внимательно и жестко следим за несанкционированной охотой, убийствами этих животных», – добавил вице-премьер.

Зампред отметил, что позиции у общественников достаточно разные, но, по его мнению, существующая правоприменительная практика действительно позволяет увеличить популяцию редких представителей фауны.

Напомним, что изменения, ужесточающие ответственность за добычу и оборот «краснокнижных» животных, были внесены в законодательство в 2013 г.

Fishnews

НазадМетки: правительство

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