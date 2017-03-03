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Лососевая икра

Налоговикам предложили очистить рынок икры

Участившиеся налоговые проверки крупных компаний с оборотом более 1 млрд рублей ставят их в неравные конкурентные условия по сравнению с мелким и средним бизнесом и поощряют теневой сектор, считают в «Рыбной ассоциации».

Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка выступила с заявлением, в котором говорится, что сложившаяся налоговая практика приводит к ситуации, когда крупные компании теряют прибыль и, как результат, вытесняются с рынка. Речь идет об участившихся проверках со стороны налоговых органов, касающихся деятельности как самих предприятий, так и их контрагентов с последующими доначислениями налоговых сборов в размере 15-100 млн рублей в год.

В основном это касается крупных рыбодобывающих предприятий, трейдеров и переработчиков сырья, рассказал Fishnews исполнительный директор «Рыбной ассоциации» Алексей Аронов. В то же время небольшие компании, избавленные от избыточного налогового пресса, имеют возможность диктовать свои условия потребителям.

В обращении отмечается, что в больших городах возникли целые розничные сети по продаже дальневосточной икры, финансовая политика которых направлена на минимизацию налоговых отчислений всеми возможными способами. «Налоговики, по нашим наблюдениям, не часто обращают внимание на подобные структуры. Для подобных компаний характерно поведение, свойственное теневому бизнесу, например, стремление как можно больше заработать «здесь и сейчас». Учитывая недобросовестную конкуренцию, это приводит к неконтролируемому росту цен на рыбную продукцию», – утверждают в ассоциации.

В отраслевом объединении напомнили об успешном опыте взаимодействия с органами исполнительной власти по обелению рынка угря. В результате таможенные органы подняли ценовой уровень при декларировании этой продукции, а на рынок зашли крупные игроки с прозрачными финансовыми процессами, которые смогли снизить закупочные цены на угорь, что в свою очередь повлияло на снижение розничных цен.

Подобное удешевление продукции возможно и на рынке лососевой икры – при условии добросовестной конкуренции между игроками. «Пока на рынке присутствует недобросовестная конкуренция: налоги платят только крупные предприятия, которые вносят весомый вклад в формирование ВВП и создание рабочих мест, а мелкие и средние компании, освобожденные от фискального бремени, – нет», – описывает ситуацию Рыбная ассоциация, добавляя, что из общего количества мелких и средних предприятий в рыбной отрасли (оборот менее 700 млн рублей в год) ФНС проверяет не более 5% компаний.

«Крупные компании находятся в проигрышном положении из-за практики взимания с них дополнительного «налога на крупный бизнес», размер которого, по нашим оценкам, составляет приблизительно 1% с оборота компании. Хотя в связи с высокой конкуренцией на рынке, прибыль компаний не является высокой и зачастую стремится к нулю, – говорится в письме. – На этом фоне вызывают недоумение бездоказательные заявления ФАС о многочисленных посредниках на рынке, чья деятельность приводит к удорожанию рыбной продукции».

В ассоциации обращают внимание, что небольшие предприятия могут позволить себе покупать и продавать продукцию кому угодно, не опасаясь выездных налоговых проверок. «Такие компании, как правило, работают в режиме льготного налогообложения, что позволяет им, к примеру, открывать целые сети по продажи дальневосточной красной икры. При этом ФНС имеет возможность в режиме реального времени контролировать проведение платежей по НДС, отлавливая фирмы-однодневки и ограждая крупный бизнес от избыточного контроля. В свою очередь, крупные компании вынуждены отчитываться перед налоговиками за действия своих контрагентов, например, мурманских рыбодобывающих предприятий», – отмечают авторы обращения.

По подсчетам ассоциации, сумма налогов, которая должна быть уплачена в бюджет в рамках рыбной отрасли, составляет 5 млрд рублей, тогда как взыскивается только 3 – 3,5 млрд рублей – в основном с крупного бизнеса. «Очевидно, что разница остается в «карманах» небольших предприятий», – указывается в заявлении.

В связи с этим «Рыбная ассоциация» выступает с инициативой организовать более тесное взаимодействие с ФНС по данной проблеме: создать площадку для регулярного обсуждения вопросов по НДС на рыбном рынке, изменить критерии для предоставления преференциального режима – единого сельхозналога, выделить отраслевую ИФНС в любом регионе РФ по рыбному рынку и т.д. «Необходимо поставить всех участников рынка в равное положение, что, несомненно, будет способствовать обелению рыбного рынка и оздоровлению экономики в целом», – уверены в ассоциации.

Fishnews

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