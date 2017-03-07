07 марта 2017 года

В Оренбуржье рыбу спасают кислородом

Акция по предотвращению замора рыбы «Глоток воздуха» нашла отклик у жителей Оренбургской области, отмечают региональные власти. Активисты проводят мероприятия по искусственному насыщению кислородом воды подо льдом.

Акция «Глоток воздуха» проводится ежегодно, начиная с 2014 г. В этом году она проходит с 23 января по 20 марта.

Организатор акции - министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области. Участники – сотрудники министерства и подведомственных ему учреждений, муниципалитетов, пользователи рыбопромысловых участков, арендаторы лесных участков, охотпользователи и просто жители области.

В рамках акции волонтеры выезжают на озера, где бурят лунки, выпиливают майны, насыщают воду воздухом с помощью мотопомпы.

Результаты акции будут подведены после 27 марта, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Оренбургской области. В прошлом году в «Глотке воздуха» участвовало свыше 1000 человек. Было сделано свыше 6500 лунок и майн. Акцию поддержали более 300 организаций.

Fishnews