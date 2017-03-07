07 марта 2017 года

Иранская черная икра возвращается на рынок США

Замминистра сельского хозяйства и глава Рыболовной организации Ирана Хассан Салехи объявил о первой поставке черной икры в Соединенные Штаты после нескольких лет перерыва.

Партию отправили в середине февраля, пишет иранское информагентство Mehr News. По словам Хассана Салехи, в США, несмотря на перерыв в поставках икры, формируется новый крупный рынок.

Глава Рыболовной организации Ирана отметил, что аквафермеры долго не выращивали рыбу для сбора икры. Однако в последнее время были предприняты специальные меры, позволившие выпустить 1,5 тонны икры и более 600 тонн осетрины. А в нынешнем году, по данным Mehr News, объем производства может достигнуть 3 тонн икры и 1000 тонн осетрины.

Как сообщает корреспондент Fishnews, чиновник также рассказал о планах правительства увеличить производство черной икры до 10 тонн, а осетра – до 10 тыс. тонн в рамках очередной государственной «пятилетки».

По словам Хассана Салехи, в 2015 г. Иран отправил на экспорт 80 тыс. тонн рыбопродукции общей стоимостью 350 млн долларов. По итогам прошлого года этот показатель может достигнуть 380 млн долларов.

Fishnews