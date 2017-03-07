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Гребешковый садок в Приморье

Рыбоводов пустят на РПУ

Министерство сельского хозяйства РФ предлагает внести в законодательство изменения, которые позволят предпринимателям использовать под индустриальную аквакультуру участок, выделенный им под промышленное рыболовство.

Минсельхоз предложил для рассмотрения проект изменений в Земельный кодекс РФ и федеральный закон об аквакультуре, сообщает корреспондент Fishnews.

Предлагается указать, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым предоставлен рыбопромысловый участок для промышленного рыболовства, имеют право на заключение договора пользования рыбоводным участком, выделенным в границах РПУ, без торгов (конкурсов, аукционов) при условии внесения платы, предусмотренной законом об аквакультуре, и осуществления на указанном рыбоводном участке индустриальной аквакультуры. При этом договор пользования РВУ должен заключаться на срок не больше, чем договор об РПУ.

Авторы поправок полагают, что их принятие поможет создать основы для опережающего развития аквакультуры в Российской Федерации, в том числе на Дальнем Востоке. Как отмечено в пояснительной записке, изменения позволят рыбопромышленным организациям использовать свободную часть акватории рыбопромысловых участков для осуществления индустриальной аквакультуры.

Предполагается, что порядок заключения договора пользования РВУ в этом случае установит правительство.

В Земельном кодексе предложено предусмотреть, что без торгов заключается договор аренды земельного участка для рыбоводного хозяйства, с которым заключен договор пользования РВУ, для размещения объектов рыбоводной инфраструктуры для товарной аквакультуры на территории, прилегающей к РВУ.

Fishnews

НазадМетки: аквакультурадальний востокправительство

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