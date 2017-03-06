07 марта 2017 года

Рыба на публичных торгах: почему не продается и что делать

Россия делает первые шаги в организации аукционных и биржевых торгов уловами и продукцией из водных биоресурсов. Как отмечают специалисты, для того, чтобы понять, как повысить эффективность публичных торгов для бизнеса, необходимо ответить на главные вопросы:кому и зачем нужен именно такой формат.

На сегодняшний день опыт проведения организованных публичных (аукционных и биржевых) торгов уловами и продукцией из ВБР есть в Приморье («Дальневосточный аукционный рыбный дом» – торговая площадка Биржа «Санкт-Петербург»; опыт аукционных и биржевых торгов) и на Сахалине (власти Сахалинской области – торговая площадка «Сбербанк-АСТ»; опыт аукционных торгов). Попытка аукционных торгов рыбопродукцией предпринималась также в Мурманской области (по инициативе отраслевого бизнеса), но определенную системность эта работа получила пока лишь в Дальневосточном регионе.

Эксперимент проходит с разной степенью успешности, выявляются плюсы и минусы новой системы торгов, но, как отмечают специалисты, с позиции бизнеса в целом эффективность пока минимальная. Почему? Для этого, по общему мнению, надо ответить на главные вопросы: кому и зачем нужна такая форма торгов.

Первый опыт на разных площадках оказался примерно схожим: продавцы ждут, когда им предложат широкую аудиторию покупателей и привлекательные (читай – более высокие) цены, а покупатели хотят видеть больше продавцов с постоянным и разнообразным ассортиментом также по привлекательной (читай – более низкой) цене. Получается замкнутый круг.

Сказывается и тот факт, что 100% крупных и большая часть средних рыбопромышленных компаний уже имеют свои многолетние устоявшиеся, отлаженные торговые связи с зарубежными партнерами и на внутреннем рынке. Кардинально что-то менять в этой схеме очень сложно, поскольку промысловики завязаны на таких покупателей финансовыми обязательствами. А малые и «среднемалые» предприятия, занятые в рыболовстве, как правило, просто не имеют возможностей (требуемых гарантий) для полноценного выхода на биржу или аукцион.

Для того чтобы такой формат торгов стал интересен бизнесу, он должен стать более эффективным, чем привычные, существующие схемы. Для всех уровней бизнеса, по мнению специалистов, на бирже и аукционе могут быть созданы привлекательные условия. Это и возможность заработать деньги, получить за свою продукцию предоплату на более выгодных условиях, чем сейчас; и безопасность сделок, выход на широкий рынок, в том числе международный, и др.

Однако, уверены эксперты, главная заинтересованность в развитии публичных торгов рыбопродукции должна быть у государства. Ведь такой механизм способен обеспечить прослеживаемость на всех основных этапах движения рыбопродукции, а значит, повысить контроль за оборотом ВБР в целом. Это и прозрачная и безопасная площадка для осуществления экспортных сделок, т.е. создаются предпосылки для перемещения рынков сбыта и формирования добавленной стоимости на территории Российской Федерации.

А раз у государства есть интерес, то логично было бы ожидать и соответствующих действий. По мнению экспертов, целесообразно принятие решений на федеральном уровне о дополнительных мерах мотивации участников публичных торгов ВБР, предприятий рыбохозяйственной отрасли. Такая поддержка могла бы выразиться, например, в корректировке ставки сбора ВБР, упрощении административного контроля над уловами, применении корректирующих коэффициентов к объему осваиваемых квот для участников аукционных и биржевых торгов и т.д.

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