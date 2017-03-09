09 марта 2017 года

Агрессивного браконьера из КНДР осудили на 4 года

В Находке осужден еще один член экипажа северокорейского судна «Смарт Дае Янг 10». В октябре 2016 г. браконьеры из КНДР в момент задержания устроили стычку с российскими пограничниками.

Напомним, что, по данным ФСБ, правоохранители открыли огонь на поражение в ответ на сопротивление северокорейцев, использовавших ножи, топоры и дубинки. В результате было ранено 9 членов экипажа «Смарт Дае Янг 10», один из которых впоследствии скончался. Со стороны пограничников пострадало 6 человек.

Очередной приговор по этому делу вынес Находкинский городской суд Приморского края. Гражданин КНДР признан виновным в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении должностных обязанностей). Как сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, кореец нанес черепно-мозговую травму пограничнику.

Суд определил агрессивному моряку наказание в 4 года колонии общего режима. Ранее были осуждены два члена экипажа «Смарт Дае Янг 10» (каждый получил по 2 года 6 месяцев колонии). Еще 12 корейцев ожидают приговора.

Fishnews