09 марта 2017 года

Крымским портам подготовили путь развития

В рамках плана по повышению эффективности морских терминалов на Крымском полуострове предлагается реализовать ряд инвестпроектов. В частности, планируется построить рыбоприемные пункты в Керчи и рыбный терминал в Севастополе.

В Крымском отделе Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства прошло совещание с участием представителей субъектов Федерации и рыбацких объединений полуострова. На повестке дня был план мероприятий по модернизации и развитию портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры, а также промысловых судов. Напомним, документ утвержден распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2016 г. № 2851.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТУ, участники совещания сформировали предложения по включению в план ряда инвестпроектов. В частности, планируется создать на базе научно-производственного предприятия «Крымрыба» в Керчи рыбоприемный пункт общей площадью более 37 тыс м2 с морозильно-холодильным комплексом. Уже в 2017 г. предполагается реконструировать холодильник на 10 тыс. тонн в Керченском рыбном порту и построить рыбоприемного пункта мощностью до 40 тыс. тонн в год.

На вторую очередь (2018 г.) запланировано проектирование и строительство на Аршинцевской косе нового приемного пункта по переработке азовской и черноморской рыбы. Предприятие будет осуществлять бесконтактную приемку, сортировку, разделку, соление, вяление, копчение, хранение и производство рыбной муки. Мощность (по сырью) – 75 тыс. тонн в год, в том числе 60 тыс. тонн – мука.

Также на Керченском полуострове готовится к реализации инвестиционный проект «Строительство завода по производству рыбной муки и рыбьего жира».

Севастополь планирует создать рыбный терминал «Камышовая бухта» на базе существующего грузового терминала, производственные площади которого составляет 9,16 га (складские помещения и грузовые площадки, включая 14 причалов).

Модернизацию существующих рыбопромысловых судов предлагается проводить на базе Севастопольского морского завода им. С. Орджоникидзе. А строить новые рыбопромысловые траулеры планируется, в частности на Керченском судостроительном заводе «Залив».

Fishnews